Le pagelle dell'Entella - Paolucci esuberante, in affanno Adorjan

Risultato finale: Virtus Entella-Pordenone 1-1

Contini 6 - Incolpevole sul gol subito nel primo tempo.

Poli 6 - Sempre pulito in chiusura, non commette errori e porta a casa la sufficienza.

Pellizzer 6 - Regge l’urto del Pordenone e con l’uscita di Strizzolo il compito diventa più agevole.

Bonini 5 - Si perde Strizzolo in occasione del momentaneo vantaggio del Pordenone. Dall'81' Currarino SV.

Eramo 6.5 - Funziona l’intesa con Paolucci ed è in quella zona di campo che l’Entella riesce a creare i principali pericoli.

Paolucci 7 - Esuberante da inizio a fine match. E’ l’apriscatole di Boscaglia e con fantasia e sacrificio è sempre al centro della manovra.

Adorjan 5 - Perde molti palloni a metà campo e talvolta è in affanno quando aumenta la pressione del Pordenone.

Schenetti 7 - Ancora una volta tra i migliori dei suoi. S’inventa un gol dal nulla e acciuffa il pareggio con una conclusione d’autore.

Sala 6 - Attento in copertura e sempre disposto ad accompagnare l’azione. Pedina importante per lo sviluppo del gioco in ampiezza.

De Luca G. 6 - Tra i migliori nel primo tempo dell’Entella. Si muove molto e dà fastidio alla difesa avversaria. Cala nella ripresa e viene richiamato in panchina. De Luca M. 6.5 - Entra in campo col piglio giusto e trascina la squadra nel finale di gara.

Mancosu 5.5 - Si muove meno del suo compagno di reparto e facilita il compito dei difensori del Pordenone, che lo tengono a bada senza grossi affanni. Dal 62' Morra 5.5 - Ha sul destro l'occasione per riportare in vantaggio i suoi, ma la sciupa malamente.