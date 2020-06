Le pagelle dell'Entella - Poli ancora a segno, attacco opaco

Risultato finale: Cosenza-Virtus Entella 2-1

Contini 6 - Può poco sulle rete avversarie, per il resto fa buona guardia. Via dopo un tempo per noie muscolari. (dal 46' Borra 6 - Esordio in Serie B, prova sufficiente con buone parate.)

Settembrini 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Poli 6.5 - Fatica quando è preso in velocità, ma sbroglia più di una situazione difficile. Nel finale trova anche il quinto gol stagionale, ma non basta per evitare la sconfitta.

Pellizzer 5.5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, prestazione rivedibile in alcuni fondamentali.

Sala 5.5 - Si fa bruciare da Carretta in occasione del gol, spinge di più nella ripresa, ma non basta. (dall'87' Currarino s.v. )

Dezi 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce trame di gioco interessanti e recupera palloni, cala alla distanza.

Paolucci 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Mazzitelli 6 - Primo tempo pimpante, due volte al tiro, cala alla distanza. (dal 57' Toscano 5.5 - Non riesce a cambiare l'andamento del match)

Schenetti 6 - Ha abituato ad altre prestazioni nel suo ruolo, finisce imbrigliato nella rete avversaria,

Morra 5 - Avrebbe la palla per riaprire la gara, ma la spreca clamorosamente. Prima e dopo non aveva brillato. (dal 66' Rodriguez 5.5 - Fatica a rendersi pericoloso)

De Luca 5 - Pomeriggio opaco, non trova il gol e non riesce a mettere brio all'azione offensiva dei liguri. (dal 57' Mancosu 5.5 - Non incide sulla gara).