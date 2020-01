Le pagelle dell'Entella - Poli difensore goleador, Pellizzer la riprende

Risultato finale: Livorno-Entella 4-4

Contini 6: bravo nell’uno contro uno con Braken, poco reattivo sul primo tiro di Marras nell’azione dell’1-0. Non ha particolari colpe sugli altri gol amaranto.

Poli 6.5: riaccende l’entusiasmo segnando il momentaneo 3-2, spizza il pallone del tris per De Luca. Più decisivo in zona offensiva che quando si tratta di difendere.

Chiosa 5.5: Braken lo anticipa troppo facilmente, poi ha il merito di trovare Pellizzer per il 4-4: un pallone sparacchiato in avanti, un assist fortunoso per lui.

Pellizzer 7: una difesa che prende quattro reti non può essere perfetta, il centrale riscatta tutti gli errori più o meno gravi con la rete che manda in visibilio l’Entella.

Sala 5: dalle sue parti agisce Marras, in giornata di grazie: e il terzino mancino, inevitabilmente, va in grossa difficoltà.

Eramo 5.5: non trova la posizione per tutto il primo tempo, Boscaglia lo lascia negli spogliatoi dopo l’intervallo (dal 46’ Mazzitelli 6.5: colpisce una traversa, dà la scossa all’esordio con l’Entella: può essere l’arma in più per rendere realtà il sogno play off).

Paolucci 6: non tira mai indietro la gamba, anche quando è già ammonito e rischia il secondo cartellino.

Settembrini 5: rischia il giallo dopo pochi minuti, lo trova a metà primo tempo. Tanti passaggi sbagliati per lui, il penalty guadagnato è troppo poco (dal 61’ Currarino 6.5: altra carta giusta giocata da Boscaglia durante la partita, con il subentrato che spinge i suoi alla rimonta).

Schenetti 6: rigore con il brivido, le scintille nel finale con gli avversari gli costano un rosso pesante che lo costringerà a saltare la Cremonese).

De Luca M. 5: macchinoso quando ha la palla tra i piedi, capita anche che intestardisca in qualche dribbling di troppo (dal 69’ Mancosu 6: buon impatto sulla sfida, anche se non va al gol).

De Luca G. 7: si vede poco, poi quando si tratta di incidere si fa trovare pronto. Firma un gol, trascina i compagni al pareggio e, parola sua, punta pure alla doppia cifra.