Le pagelle dell'Entella - Poli e Chiosa si esaltano. Mazzitelli corre per tre

Contini 6,5 - Sempre molto attento nelle uscite e reattivo nelle poche volte in cui viene chiamato in causa. Gran risposta sul missile di Bartolomei sul finire del primo tempo.

Coppolaro 6 - L'offensiva avversaria si sviluppa quasi sempre dalla sua parte di campo. Si disimpegna senza particolari patemi d'animo, facendo leva sulla sua grande esperienza.

Chiosa 6,5 - Puntuale e preciso negli anticipi, si cimenta spesso nella costruzione da dietro.

Poli 7 - Non fa rimpiangere Pellizzer offrendo una prestazione maiuscola, di grande autorità. Non sbalgia una copertura, per gli avversari è davvero dura sorprenderlo. (Dal 69' De Col 6 - Porta a termine efficacemente una prestazione difensiva di spessore della squadra intera).

Sala 5,5 - Meno propositivo del solito, poteva sicuramente fare di più vista la scarsa vena di Ragusa su quella fascia.

Dezi 6 - Non da punti di riferimento agli avversari ma non riesce a combinare tanto in avanti. Da apprezzare la prestazione dal punto di vista fisico.

Paolucci 6 - Tenuto a freno dall'ammonizione subita dopo pchi minuti di gioco, riesce comunque a farsi valere in fase di interdizione. Solite geometrie precise in mezzo al campo.

Mazzitelli 6,5 - Corre per tre e risulta essere l'uomo più pericoloso dei suoi. Esce stremato nella ripresa. (Dal 61' Toscano 6 -Schermo davanti la difesa, crea densità e intasa ancor di più gli spazi costringendo gli avversari ai lanci dalle retrovie).

Schenetti 5,5 - Molto propositivo, vuole spesso il pallone tra i piedi ma combina davvero poco negli ultimi venti metri.

De Luca M. 5 - Boscaglia lo preferisce all'altro De Luca ma la chance non viene colta. Da rivedere l'intesa con i compagni di squadra, non arriva mai alla conclusione. (Dal 79' Rodriguez 5,5 - Entra per fare a sportellate e su quello non delude. Avrebbe la possibilità del colpaccio ma spreca in contropiede davanti a Scuffet).

Morra 6 - Nel primo tempo un gran riflesso di Scuffet gli nega la gioa del gol dopo una bella acrobazia ed è sempre nel vivo dell'azione. Cala vistosamente nella ripresa. (Dal 61' Crimi 5,5 -Con il suo ingresso cambia anche il modulo della squadra, ma l'inerzia della partita non gli permette di mettere in mostra le sue doti).