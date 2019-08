Le pagelle dell'Entella - Sala ispirato, Schenetti decisivo

Risultato finale: Cremonese-Entella 0-1

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Contini 6,5 - Nel finale del secondo tempo è quasi un tiro al bersaglio, ma lui risponde sempre presente. Qualche uscita un po' avventata da perfezionare.

Coppolaro 6 - Innesca il contropiede che vale l'1-0 con un bel lancio lungo. La Cremonese attacca a testa bassa ma la difesa regge.

Chiosa 6 - Sfiora il vantaggio con un colpo di testa che si infrange clamorosamente all'incrocio dei pali. Attaccante aggiunto.

Pellizzer 5,5 - Qualche imprecisione nei momenti di pressing più intenso da parte dei padroni di casa, ma merito della tenuta della difesa va comunque condiviso dall'intero reparto.

Sala 6,5 - Fresco di convocazione in Azzurro, mette in campo tanta spregiudicatezza sia nelle incursioni in avanti, sia nei recuperi difensivi.

Nizzetto 6,5 - Va vicino al gol in più occasioni, ma prima Agazzi e poi Mogos vanificano i suoi tentativi. Caparbio.

Paolucci 6 - Si incarica dell'interdizione e non si risparmia nei duelli fisici, fornendo alla difesa la giusta diga per rallentare la manovra della Cremonese.

Eramo 6,5 - Propositivo nel fornire soluzioni in attacco, sa svariare sia sul fronte centrale, sia cercando il dialogo sulla corsia esterna.

Schenetti 7 - Segna un gol apparentemente facile ma che nasconde la bravura nel seguire il compagno e trovare il tempo giusto per mandare a vuoto i marcatori. Decisivo al momento giusto. Dal 37' s.t.: Sernicola n.g. - Entra per rinfoltire la difesa dell'Entella e proteggere la porta di Contini dagli ultimi assalti.

Mancosu 7 - Fa tanto lavoro a beneficio dei compagni, e costruisce l'azione del vantaggio sfornando un assist perfetto per Schenetti. Esperienza al servizio della squadra. Dal 42' s.t.: G. De Luca n.g. - Ha solo pochi minuti a disposizione ma trova subito il modo per mettere in difficoltà la difesa di casa.

Morra 6 - Agisce da posizione più defilata e prova a far male in contropiede, ma difetta un po' di precisione. Dal 23' s.t.: Crimi 6 - Spariglia le carte andando ad infastidire i portatori di palla della Cremonese direttamente sulla trequarti. Non disdegna qualche incursione in avanti che consente alla squadra di guadagnare metri.