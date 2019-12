Le pagelle dell'Entella - Schenetti la decide, M. De Luca la chiude

Contini 6,5 - Sicuro nelle uscite, mostra anche molto carattere nei duelli con Diaw.



Sala 6 - Sicuro nell'inserirsi, mostra anche abilità in diagonale difensiva sulle mezzali avversarie.

Dal 74' Crialese sv -



Chiosa 7,5 - Ha il merito non solo di raddoppiare, ma anche di coprire ottimamente sul tandem offensivo granata.

Pellizzer 6,5 - Ex della gara, sente parecchio la partita ma non demerita coprendo bene su Diaw.

Coppolaro 6,5 - Ottime diagonali, roccioso negli interventi. Sicuro.



Settembrini 6 - Corre per quattro, ma alle volte è un po' impreciso.

Eramo 6,5 - Grinta e corsa per l'ex Samp, che ringhia tantissimo sulle mezzali di casa.

Dal 61' Toscano 7 - Il secondo gol è per un buon 80% farina del suo sacco. Manda al bar la difesa di casa con una finta, poi si dirige verso il fondo e serve a Chiosa il pallone da spingere dentro per il raddoppio ligure.

Paolucci 6,5 - Imposta bene, e prova anche a sganciarsi in progressione. Prestazione di sostanza, la sua. Finisce la gara stremato e fa penare i suoi ex tifosi.

Schenetti 7,5 - Mette in apprensione la difesa di casa con i suoi continui inserimenti, protagonista assoluto in occasione del primo gol con un grande strappo e autore di un assist illuminante sul tris di De Luca.

Morra 5,5 - Un po' troppo confusionario, sbaglia tante scelte e si fa anticipare da Paleari quando poteva involarsi da solo verso la porta.

Dall'81' M. De Luca 7 - Entra e crea subito apprensione, è poi abile a chiudere la gara su assist di Schenetti fulminando Paleari.

G. De Luca 6 - Pungente ogni qual volta gli arriva un pallone, non conclude tantissimo davanti a Paleari ma favorisce lo sviluppo della manovra.