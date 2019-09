Le pagelle dell'Entella - Schenetti sfortunato, De Luca cerca il guizzo

Risultato finale: Entella-Venezia 0-2.

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Contini 6 - Ha il suo da fare e spesso si dimostra reattivo nel rispondere agli attacchi del Venezia. Potrebbe gestire meglio l'uscita in occasione dello 0-2 ma Bocalon è bravo a non farsi disorientare.

Coppolaro 5,5 - Nel finale rischia tantissimo lasciandosi andare al nervosismo con due falli da ammonizione nel giro di pochi minuti.

Pellizzer 5,5 - La difesa che fino ad oggi era rimasta imbattuta in casa concede al Venezia qualche occasione di troppo davanti al proprio pubblico.

Chiosa 6 - Salva la porta di Contini respingendo il tiro di Capello nel finale di gara, ma il veloce trequartista veneto riesce troppo spesso a mandare fuori giri i propri marcatori.

Sala 6 - Timido nel primo tempo, si vede un po' di più nella ripresa, quando riesce a trovare gli spazi per andare in profondità, favorito dal cambio di assetto del Venezia.

Toscano 5,5 - Combatte con generosità e cerca di dare il proprio contributo anche in fase offensiva, ma senza lasciare il segno. Dal 19' s.t.: Eramo 5,5 - Non cambia il passo del centrocampo biancoceleste.

Paolucci 6 - Lotta su tutti i palloni nella mediana dell'Entella e guadagna diversi falli per consentire alla squadra di alzare il baricentro.

Nizzetto 6 - Si mette in evidenza con alcune conclusioni specialmente nel primo tempo, ma non ha fortuna. Incompleto.

Schenetti 6,5 - E' il maggior punto di forza nel reparto offensivo dell'Entella, crea molto e cerca di non dare punti di riferimento agli avversari. Coglie una clamorosa traversa a metà primo tempo.

Morra 5,5 - Si impegna ma trova raramente il varco giusto per andare ad impensierire Lezzerini, merito anche della difesa del Venezia che spesso riesce ad impedire agli avversari di accentrarsi verso l'area. Dal 28' s.t.: De Luca G. 6 - Qualche guizzo per impensierire la difesa ospite, ma ormai la gara è agli sgoccioli.

De Luca M. 5,5 - Sfortunato in alcune circostanze, non trova il colpo vincente e manca di poco l'appuntamento con il gol.

Dal 18' s.t.: Mancosu 5,5 - Ha poco tempo a disposizione ma non entra mai veramente in partita.