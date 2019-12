Le pagelle dell'Entella - Super Eramo, De Luca punge ancora

Mirko Eramo

© foto di Federico Gaetano

Contini sv - Pomeriggio da spettatore non pagante, si sporca i guantoni solo nel riscaldamento.

Sala 6 - Costante spinta sulla corsia di competenza e un paio di buoni inserimenti dalle retrovie.

Pellizzer 6 - Si fa ammonire per un fallo su Canotto, per il resto ordinaria amministrazione e nessuna sbavatura.

Coppolaro 6,5 - Vince quasi tutti i duelli con Cissè, annulla Forte nei secondi 45 minuti.

Chiosa 6 - Del Sole non è cliente comodissimo e lo argina con disinvoltura, Caserta prova a creargli qualche grattacapo spostando la posizione di Canotto ma se la cava egregiamente. Una piacevole conferma.

Settembrini 5,5 - Spinge meno del solito, eppure l'atteggiamento tattico dell'avversario lo consentirebbe. Rischia il rosso con un brutto intervento in ritardo, non a caso viene sostituito. (Dal 20'st Toscano 6 - Entra bene in partita e fornisce un valido contributo).

Eramo 7 - Nei primi quattro minuti ha due occasioni per sbloccare lo 0-0, impreziosisce un primo tempo di livello assoluto con un assist di tacco. Ciliegina sulla torta il gol di testa che vale il 2-0.

Paolucci 6 - Sempre nel vivo del gioco, a volte si intestardisce in qualche azione personale che fa arrabbiare Boscaglia. Le qualità tecniche, però, sono indiscutibili.

Schenetti 6,5 - Quando punta l'uomo è sempre imprevedibile, molto bravo ad agire tra le linee senza dare punti di riferimento. Leggero calo nel finale dettato da un pizzico di nervosismo.

M.De Luca 6 - Sotto porta non è sempre lucido e sbaglia un paio di occasioni importanti, ma ha il merito di esserci sempre e comunque. Affina l'intesa con il compagno di reparto e lascia il campo tra gli applausi. (Dal 30'st Mancosu sv).

G.De Luca 7 - La zanzara trova a pungere, lo fa con un guizzo da attaccante di razza su assist di Eramo. Nel secondo tempo fa reparto da solo e sforna l'assist per il gol del 2-0 che chiude definitivamente la partita. Imprendibile. (Dal 40'st Morra sv).