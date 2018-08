Le pagelle dell'Hellas - Almici gioisce alla prima, delude Henderson

Risultato finale: Hellas Verona-Padova 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 6 - Costretto a raccogliere senza colpe il pallone in fondo al sacco, viene chiamato in causa dal destro di Capello e risponde presente.

Almici 6,5 - Come regalo di nozze ha ricevuto la maglia dell'Hellas, ripaga la fiducia siglando la prima rete della carriera con una punizione perfetta. Cala alla distanza commettendo un brutto fallo ai danni di Contessa che gli vale anche il giallo.

Caracciolo 6 - Indossa la fascia di capitano e guida la retroguardia del Verona, Bonazzoli è un cliente difficile ma non concede tanto spazio all'ex Sampdoria. Nel finale è il più pericoloso sulle palle inattive.

Marrone 5,5 - Non perfetto in marcatura in occasione della rete di Ravanelli, per il resto è l'uomo designato a gestire il primo possesso dell'Hellas.

Crescenzi 6 - Meglio nella prima frazione quando si spinge con grande continuità lungo l'out mancino, nel primo tempo poi arretra il suo raggio d'azione limitandosi a compiti prettamente difensivi.

Laribi 6 - Gioca a testa alta, si sposta sull'esterno dopo l'uscita di Ragusa e prova a suonare la carica con un destro che trova la grande risposta di Merelli in tuffo.

Colombatto 6 - Ha tanta qualità, pregevole il tocco di palla anche se rischia in alcune giocate. E' il motore del centrocampo dell'Hellas.

Henderson 5 - Gara abbastanza deludente del centrocampista scozzese, tocca pochi palloni in mezzo al campo e in alcune occasioni forza inutilmente la giocata. (Dal 57' Zaccagni 6 - Prova a fare qualcosa in più del compagno sostituito, dà freschezza alla zona mediana).

Ragusa 5,5 - Poco propositivo per tutto il corso della gara, ben marcato da Contessa che non gli concede spazi per affondare sulla destra. (Dal 57' Gustafson 6 - Entra bene in partita e nel finale prova a mettere la firma trovando la parata di Merelli).

Di Carmine 6 - Ha il merito di guadagnarsi la punizione dal quale nasce la rete di Almici, per il resto viene sempre ben contenuto dalla retroguardia del Padova.

Matos 5 - Ci si poteva aspettare di più dall'ala brasiliana ex Udinese, mai nel vivo della manovra e non sfonda tra le maglie della difesa ospite. (Dal 85' Pazzini sv).