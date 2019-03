Le pagelle dell'Hellas - Colpisce ancora Pazzini, Lee ingenuo nel finale

Risultato finale: Hellas Verona-Ascoli 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvestri 6,5 - Il portiere dell'Hellas ci mette una pezza in ogni occasione dell'Ascoli, sempre attento anche in uscita. Non ha invece alcuna responsabilità sulla rete di Lorenzo Rosseti in avvio.

Bianchetti 6,5 - Nonostante le lunghe leve è prezioso in fase di spinta, dopo la rete con il Perugia prosegue nel suo periodo positivo in termini di prestazioni. Nel primo tempo si rende protagonista di una grande azione personale.

Empereur 6 - Senza infamia e senza lode la sua prestazione, l'ex Foggia svolge il compitino senza alcuna sbavatura. Soprattutto nella ripresa l'Ascoli non si rende praticamente mai pericoloso.

Marrone 5 - Mezzo voto in meno per quell'intervento ai danni di Lorenzo Rosseti, entrata durissima e viene graziato dal direttore di gara. Un fallo da cartellino arancione unito a qualche disattenzione.

Balkovec 5,5 - Qualche discesa timida lungo la corsia mancina, poco incisivo in zona offensiva. Lascia spazio per Laverone soprattutto nella prima parte di gara, non pienamente sufficiente la sua prestazione. (Dal 65' Di Gaudio 6 - Entra con lo spirito giusto, prova a liberarsi al tiro con poca fortuna).

Faraoni 6 - Parte come interno di centrocampo, si allarga spesso nella sua posizione naturale di esterno destro. Svolge anche lavoro oscuro, sicuramente un puntello scomodo per i centrocampisti avversari.

Gustafson 5 - Si vede sfilare davanti in avvio Rosseti che gira in porta per il vantaggio dell'Ascoli, con una marcia ridotta in mezzo al campo nella costruzione della manovra. Si prende un giallo evitabile nella prima frazione.

Henderson 6 - Alterna qualche buona giocata e qualche pausa in cui si estranea dal gioco dell'Hellas, tutto sommato la sua prestazione è sufficiente e quando si inserisce in area di rigore risulta sempre pericoloso.

Laribi 5,5 - Parte abbastanza bene, viene cercato spesso dai compagni. Si spegne però alla distanza, si muove tanto senza trovare la posizione per colpire. Ha una buona occasione nella ripresa ma spara altissimo. (Dal 75' Di Carmine sv).

Pazzini 6,5 - Fa dieci in campionato, nell'unica vera occasione da rete si fa trovare pronto e da centravanti non sbaglia. L'anima dell'Hellas, la sua firma arriva puntuale e lavora bene per i compagni. (Dal 87' Danzi sv).

Lee 5 - Per ottantacinque minuti è il migliore in campo della formazione di Fabio Grosso, quasi inesauribile. Serve l'assist per Pazzini e battaglia in ogni zona del campo. Si prendere dalla verve e falcia Ninkovic nel finale, rosso diretto.