Le pagelle dell'Hellas - Dawidowicz croce e delizia, si salva Laribi

Fonte: Arturo Minervini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 5 - Subisce tre gol, nessuno dei quali irresistibile, se non il secondo colpo di testa di Raicevic. Sbaglia tutto sulla rete di Murilo in uscita.

Faraoni 5 - Quando ha spazio spinge, ma sempre facendo un po' di confusione. Troppo irruento anche in fase difensiva.

Dawidowicz 6 - La sua partita è macchiata dall'erroraccio in occasione del gol di Raicevic, quando si perde completamente l'ex Vicenza. Poi però trova la rete che riapre i giochi. Croce e delizia.

Empereur 5,5 - Se la cava bene nella ripresa, ma nel primo tempo ci capisce ben poco. In crescita comunque col passare del tempo.

Vitale 5 - Come al solito buona la spinta, ma dietro sbaglia tutto. Si fa saltare spesso, con facilità, non contrasta con la giusta decisione.

Munari 5 - Un solo tempo in campo in cui praticamente non entra mai in partita. E' per questo probabilmente che Grosso lo toglie dopo 45 minuti.

Gustafson 5,5 - Prova a pulire il gioco dell'Hellas, ma non ci riesce ad ogni azione.

Henderson 5 - Poco più di un tempo, poi l'allenatore lo rimpiazza perché è lontano dai suoi standard dal punto di vista dell'intensità.

Matos 5 - Mai davvero in partita, qualche guizzo ogni tanto, però tutto fine a se stesso.

Di Carmine 5,5 - Male nel primo tempo, meglio nella ripresa ma le sue sportellate non bastano per fare massa là davanti.

Laribi 6,5 - Il più intraprendente, forse l'unico a salvarsi. Ci prova per tutta la partita, poi trova un gol-capolavoro con un pallonetto che sorprende Zima sul palo lontano.