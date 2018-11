Le pagelle dell'Hellas - Lee, imprendibile e straripante. Top Caracciolo

Risultato finale: Hellas Verona-Palermo 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 5,5 - Non può far nulla sul colpo di testa vincente di Rajkovic, bravo in occasione del mancino ravvicinato di Trajkovski ma difetta nei rinvii prendendosi un grande rischio nel finale.

Crescenzi 6 - Come tutto l'Hellas non comincia benissimo, va in difficoltà sull'asse Aleesami-Trajkovski. Il vantaggio di Di Carmine gli da fiducia come a tutto il resto della squadra, non concede un centimetro a Falletti.

Dawidowicz 5,5 - Comincia abbastanza bene, dimostra che quello di centrale è il suo ruolo. Sfiora la rete con un terzo tempo perfetto in area avversaria, dormiente invece in occasione del gol del pareggio di Rajkovic.

Caracciolo 7 -Prestazione a dir poco impeccabile per il capitano dell'Hellas, francobolla Nestorovski non concedendo spazi al centravanti macedone. Lavora bene in anticipo, guida la linea difensiva con personalità.

Empereur 5,5 - Forse il più in difficoltà della retroguardia soprattutto nella prima parte di gara sulle incursioni di Rispoli, leggermente meglio nella ripresa con l'Hellas più composto.

Zaccagni 6,5 - Partita di sostanza e qualità, fa il bello ed il cattivo tempo in mezzo al campo. Costante per tutti i novanta minuti, il primo a pressare ed il primo a ripiegare in fase difensiva. (Dal 74' Laribi 6 - Si muove bene provando a trovare spazi nel finale vibrante di partita).

Marrone 6 - Avanzato rispetto al solito, torna al suo ruolo originario e non demerita. Gioca massimo a due tocchi, non forza mai la giocata ed è utile specie in fase di contenimento.

Gustafson 5,5 - Corre tanto ma con poco costrutto, non è continuo per tutto il corso della partita. Utile quando morde le caviglie degli avversari, in alcune frazioni della sfida però si estranea.

Matos 6,5 - Le sue sgasate a campo aperto sono oro colato per l'Hellas, guida la scorribande dei padroni di casa nei momenti di maggior difficoltà. Si forgia anche dell'assist vincente per Di Carmine. (Dal 71' Ragusa 5,5 - Non entra benissimo in partita, lo si nota pochissimo dopo il suo ingresso in campo).

Di Carmine 6,5 - Nella prima mezz'ora di partita non tocca un pallone, il primo lo trasforma in oro per il vantaggio dell'Hellas. Cresce in fiducia, si sbatte lungo tutto il fronte d'attacco per aprire spazi ai compagni.

Lee 7 - Scatenato. Il sudcoreano è la carta a sorpresa di Grosso, intuizione perfetta visto che l'ex Barcellona spacca in due la partita con l'accelerazione che porta al momentaneo vantaggio l'Hellas. Nel secondo arriva prima su qualunque pallone, mai domo. (Dal 85' Pazzini sv).