Le pagelle dell'Hellas - Male la difesa, Pazzini assente ingiustificato

Risultato finale: Cittadella-Hellas Verona 3-0.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 6 - Si fa in quattro per salvare i suoi, prima del gol di Diaw si inventa anche un paio di interventi decisivi. Ne subisce tre, ma ha davvero poche colpe.

Faraoni 5 - Un fallo di reazione e un intervento evitabile. Giornata negativa anche per l'esterno degli scaligeri, che oltre alla questione disciplinare non brilla nemmeno dal punto di vista della prestazione.

Bianchetti 5 - Errori di valutazione e in lettura, ma soprattutto quando bisogna chiudere sui calci piazzati. Non riesce mai a trovare le giuste misure e gli attaccanti del Cittadella fanno quello che vogliono.

Empereur 5 - Moncini e Diaw si muovono con troppa facilità dalle sue parti, concede tanto durante tutto il match. Male anche in lettura, spesso arriva in ritardo.

Balkovec 4.5 - Ogni volta che viene puntato commette fallo o lascia la corsia libera. Prende anche un cartellino giallo, si vede che soffre come tutta la squadra. Sul gol di Moncini ha diverse responsabilità, visto che arriva in ritardo e lo lascia saltare indisturbato.

Danzi 5.5 - L'impegno c'è e si vede, ma non basta per fare una prestazione sufficiente. Sbaglia troppi palloni, soprattutto in apertura. Deve migliorare, ma come già detto il momento negativo è una questione che interessa tutta la squadra.

Colombatto 5 -Troppi errori in fase di non possesso, ma soprattutto pochi spunti al momento della costruzione del gioco. (Dal 55' Gustafson 6 - Entra in campo in un momento negativo, ma comunque prova a combinare qualcosa).

Henderson 5 - Come il compagno di reparto non riesce mai a trovare la giocata giusta, manca soprattutto quando deve inserirsi. (Dal 55' Matos 5 - Doveva dare il cambio di passo alla squadra, ma tocca pochissimi palloni e non si fa vedere mai).

Lee 4.5 - Spreca l'occasione che avrebbe riaperto il match, male anche dal punto di vista del carattere. Ha i numeri del campione, ma deve assolutamente migliorare anche dal punto di vista disciplinare.

Di Carmine 5 - Poco e niente, soprattutto nel momento di difficoltà. Si vede pochissimo durante tutta la sfida, è una giornata no per tutti. (Dal 59' Almici 6 - Prova in qualche modo a dare la scossa, ma i suoi cross non vengono raccolti dai compagni di squadra).

Pazzini 5 - Un tiro pericoloso, poi sparisce dai radar. Lo servono poco e male, ma lui deve caricarsi la squadra sulle spalle. È l'unico che può cambiare le sorti di una stagione più negativa che positiva.