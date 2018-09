Le pagelle dell'Hellas - Matos imprendibile. Colombatto protagonista

Risultato finale: Crotone-Hellas Verona 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvestri 5,5 - Una bella parata su Faraoni nella prima frazione, nel finale poteva fare qualcosa in più sulla rete di Firenze che ha riaperto il match.

Almici 5,5 - Poco propositivo lungo l'out destro, un pò in confusione nella fase finale di gara quando il Crotone prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo.

Caracciolo 6,5 - Partita impeccabile per il capitano dell'Hellas, lavora bene in anticipo disinnescando il nigeriano Simy. Nulla da eccepire nella sua prestazione.

Marrone 6 - L'ex Bari forma una coppia affidabile con Caracciolo, lascia pochi spazi agli attaccanti del Crotone e comanda bene la linea difensiva.

Crescenzi 6 - Svolge un buon lavoro in fase difensiva contro un Faraoni spesso pericoloso, bravo in quelle poche sovrapposizioni durante la partita.

Colombatto 7 - Uno dei grandi protagonisti della sfida, l'argentino abbandona la posizione di regista e svaria in mezzo al campo. Pulito nel servizio dei compagni, perfetto quando scarica il pallone alle spalle di Festa per il raddoppio.

Dawidowicz 6 - Prova sufficiente da parte del mediano del Verona, a volte macchinoso ma svolge il lavoro sporco andando spesso a tamponare l'ex Pescara Benali.

Henderson 6,5 - Dopo l'assist per Laribi di domenica scorsa trova la rete dopo soli quattordici minuti di gara, colpisce discretamente e beffa Festa. Prova assolutamente positiva dello scozzese.

Matos 7 - Il migliore in campo della sfida, assatanato all'Ezio Scida l'ex Udinese. Mette il turbo quando sprinta sulla destra, dal suo piede nascono le reti del Verona. Sfiora più volte la meritata gloria personale. (Dal 79' Lee sv).

Tupta 6,5 - Bravo ma sfortunato. Nel primo tempo si divora un gol fatto ma crea diverse occasioni da rete, nel secondo continua a mandare in bambola la retroguardia del Crotone e colpisce il palo prima di servire l'assist per Colombatto. (Dal 69' Cissé 6 - Non entra benissimo in partita, ha pochi palloni per rendersi pericoloso).

Laribi 6,5 - Dopo la rete contro il Carpi prova a ripetersi con poca fortuna, da un suo destro strozzato nasce la rete di Henderson che sblocca la sfida. Sempre pericoloso tra le linee. (Dal 62' Ragusa 5,5 - Prima spreca in area di rigore poi ha il contropiede nel finale ma cade proprio sul più bello, poteva fare di più).