Le pagelle dell'Hellas - Matos rapace, Silvestri è una sicurezza

Risultato finale Carpi-Hellas Verona 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 6.5 - Salva la porta con due grandi parate, dimostrando ottimi riflessi. Prova a sventare pure il vantaggio, respinge su Arrighini ma nulla può su Di Noia.

Vitale 6 - La fascia sinistra è il suo regno, attacca e difende con la stessa intensità. Purtroppo il campo reso pesante dalla pioggia non lo aiuta, cala alla distanza.

Dawidowicz 6 - E' roccioso e sfrutta bene la sua possenza fisica. Ne sa qualcosa Arrighini, sempre arginato dal centrale. Lascia il campo dopo un colpo al volto. (Dal 46' Faraoni 6 - Entra bene in campo e alza i ritmi sulla fascia, spingendo molto nel secondo tempo).

Bianchetti 6 - Controlla bene il reparto facendosi vedere spesso anche nell'area avversaria. Ha sui piedi l'occasione giusta, ma spreca calciando fuori.

Empereur 6.5 - Offre una spinta continua sulla fascia di competenza, spingendosi in avanti. Il suo lancio preciso dalle retrovie serve il pareggio a Matos.

Zaccagni 6 - C'è sempre, contrasta e riparte, offrendo un paio di palloni interessanti. Sbaglia però qualche appoggio e passaggio di troppo in mezzo al campo. (Dal 56' Matos 7 - Si presenta come meglio non avrebbe potuto, segnando al primo pallone toccato il pareggio del Verona).

Colombatto 6 - Piedi e geometrie non gli mancano di certo, ma non sempre le sfrutta a dovere. La manovra del Verona passa spesso e volentieri dai suoi piedi, lui cerca di fare il massimo nonostante un terreno al limite

Danzi 6 - Cerca l'inserimento in più di una occasione arrivando anche al tiro. Non ha la fortuna dalla sua e per questo non riesce a trovare la rete.

Lee 5 - Assolutamente evanescente, il peggiore nel reparto d'attacco. Non si fa mai vedere per ricevere le verticalizzazioni e non è mai pericoloso.

Di Carmine 6 - Ha sui piedi l'occasione più importante del primo tempo, il gol glielo nega solo la parata di Colombi. Non concretizza altre due nitide chance.

Di Gaudio 6.5 - Il nuovo acquisto dell'Hellas sfida alla prima il suo ex Carpi. Nel primo tempo è devastante e colleziona occasioni, chiede il cambio per infortunio. (Dal 77' Tupta s.v.).