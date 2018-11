Le pagelle dell'Hellas - Ragusa l'ultimo a mollare, evanescente Tupta

Risultato finale: Hellas Verona-Cremonese 1-1

Silvestri 6 - Chiamato poche volte a sporcarsi realmente i guanti, partita abbastanza tranquilla per l'ex Leeds. Non ha colpe sulla rete realizzata da Arini nel primo tempo.

Crescenzi 5,5 - Non è una serata semplice per l'ex terzino del Pescara, dalle sue parti si muove un Perrulli in giornata. L'ala della Cremonese in più di un'occasione gli crea più di un grattacapo.

Caracciolo 6,5 - Al primo pallone toccato spedisce in rete per il momentaneo vantaggio con l'aiuto anche di Clation e Radunovic, essenziale in copertura. Mezzo voto in meno per qualche disattenzione sparsa durante tutto il corso della sfida.

Marrone 6,5 - Il suo salvataggio in avvio di ripresa sul destro di Emmers vale quasi un gol, sempre attento il centrale dell'Hellas che riesce a coprire anche alcune falle del reparto mediano.

Empereur 6 - Si stacca pochissimo lungo tutta la corsia mancina, bravo in marcatura su Castrovilli che non si rende praticamente mai pericoloso. Prova abbastanza sufficiente dell'ex Foggia.

Calvano 5,5 - Ci mette la volontà per provare a mettersi in mostra nella serata del Bentegodi. Nelle prime battute battaglia e smista per i compagni, cala vertiginosamente alla distanza fino alla sostituzione. (Dal 58' Dawidowicz 5 - Sono più gli errori in impostazione che i contrasti vinti dall'ex Palermo dopo il suo ingresso in campo).

Colombatto 6 - Comincia subito forte con l'assist vincente per la testa di Antonio Caracciolo, si appanna con il passare dei minuti il talentuoso regista argentino che non va oltre il semplice servizio in orizzontale.

Zaccagni 6,5 - Uno degli elementi più preziosi per il centrocampo dell'Hellas, uno dei classici centrocampisti che non si risparmiano mai. Percorre chilometri su chilometri, ci mette il piede in ogni circostanza. (Dal 76' Laribi sv).

Ragusa 6,5 - Una grande partita per l'ex Sassuolo in tutte le zone del campo, anche sfortunato in occasione della traversa colpita sul finire del primo tempo. Si prende anche un giallo per le troppe proteste contro il guardalinee. Quando c'è da stringere i denti e tornare a recuperare la sfera non si tira indietro.

Tupta 4,5 - Fabio Grosso sorprende tutti schierandolo da titolare al centro dell'attacco, lo sloveno delude però in primis il tecnico che aveva creduto in lui. Tocca pochissimi palloni, mai realmente pericoloso per la retroguardia della Cremonese che lo addomestica facilmente.

Cissé 5 - Ad ogni errore viene bersagliato dai fischi, a volte ingenerosi, del pubblico del Bentegodi. Battaglia lontano dall'area di rigore della Cremonese ma in zona offensiva non punge praticamente mai. (Dal 59' Di Carmine 5,5 - Riceve pochi palloni giocabili per creare problemi alla difesa della Cremonese).