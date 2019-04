Le pagelle dell'Hellas Verona - Faraoni super, Pazzini in ombra

Risultato finale: Hellas Verona-Brescia 2-2.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvestri 6.5 - Peccato per i due gol subiti, entrambi non per responsabilità sua. Salva il risultato con ottimi interventi, mette in mostra tutte le sue qualità. Grosso dovrà affidarsi anche al suo ottimo momento di forma.

Bianchetti 6 - Si vede poco in fase di spinta, ma in chiusura è molto attento. In un paio di occasioni perde l'avversario, ma nel complesso non delude.

Dawidowicz 6 - Una partita ruvida, contro il migliore attacco del campionato. Qualche sbavatura di troppo, forse pecca nelle marcature su calcio piazzato. Ma nel complesso porta a casa una buona prova.

Empereur 6 - Come il compagno di reparto non gioca una partita brillante, ma conta il risultato. A volte in difesa non serve la bellezza estetica, ma l'efficacia.

Balkovec 6.5 - Nel primo tempo fa due chiusure in diagonale decisive, non si fa mai sorprendere sulle verticalizzazioni. Un valore aggiunto per la rosa di Grosso.

Faraoni 8 - È la sua partita e si vede da come inizia la gara, con determinazione e cattiveria agonistica. Un destro a velocità clamorosa, un diagonale da attaccante: questa sera è lui l'ago della bilancia nel big match del Bentegodi.

Gustafson 6 - Spesso soffre le accelerazioni e le giocate, ma nel complesso porta a casa una buona prova. Deve però migliorare nel momento cruciale del match.

Zaccagni 7 - Uno dei migliori in campo, da evidenziare il grandissimo assist sul secondo palo per Faraoni. Tra palloni recuperati ed inserimenti domina a centrocampo. (Dal 77' Danzi 6 - Buon impatto sulla sfida, crea la giusta densità in mediana).

Lee 6.5 - Quando si accentra tra le linee fa male, visto che non lo segue mai nessuno. Manca soltanto dal punto di vista della finalizzazione, ma le qualità ci sono tutte.

Pazzini 6 - Corre per due, ma si vede poco in fase offensiva. Nel primo tempo è più propositivo, poi cala con il passare dei minuti. (Dall'88' Laribi s.v.).

Di Gaudio 5.5 - Ha una netta occasione nel primo tempo, ma non inquadra lo specchio della porta. Dopo quell'azione si perde tra le maglie del Brescia. (Dal 58' Di Carmine 5.5 - Non riesce ad incidere come dovrebbe, spesso viene lasciato solo sulle azioni di ripartenza).