Le pagelle dell'Hellas Verona - Gustafson disastroso, Di Gaudio assente

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 6 - Subisce due gol, ma può farci ben poco. Anzi, se non fosse stato per lui probabilmente il passivo sarebbe aumentato.

Almici 5 - Si rivede titolare a sorpresa, ma praticamente mai si fa notare per una chiusura. Con quest'emergenza deve crescere il livello delle sue prestazioni. Dal 51' Henderson 5 - Si vede davvero poco. Non incide.

Bianchetti 5,5 - Un paio di buone chiusure alternate a posizionamenti così così e dimenticante varie.

Dawidowicz 5 - Si perde Lucioni in occasione del 2-0, si fa superare almeno un paio di volte troppo facilmente. Partita non da lui.

Vitale 5,5 - Oltre la sufficienza per la fase di spinta, in cui non manca mai. Male invece dietro: è lui a perdere La Mantia sul gol di quest'ultimo.

Faraoni 5 - Comincia da mezzala, non è il suo ruolo e si vede. Nel finale torna sulla fascia e, oltre a qualche angolo guadagnato, i risultati portati a casa non sono tanto migliori.

Gustafson 4,5 - Tra i peggiori in campo. Perde almeno tre palloni sanguinosi sulla trequarti e da questi nascono sempre palle gol per il Lecce. Disastroso.

Laribi 6 - Ha il merito di segnare, ma deve ringraziare Vigorito e la sua papera. Qualche altro tentativo prima e poco altro nella sua prova.

Lee 5,5 - Le qualità ci sono e lo si nota dal tocco di palla. Scattante, stasera tanto fumo e poco arrosto da parte sua. Dall'83' Traoré s.v.

Pazzini 5 - Partita complicata in mezzo ai due centrali del Lecce. Non riesce mai a venire fuori dalla gabbia. Pericoloso solo una volta.

Di Gaudio 5 - Non entra mai davvero in partita. Avrebbe un paio di chance per farsi vedere in area nel primo tempo, ma ci arriva con un attimo di ritardo. Dal 72' Tupta s.v.