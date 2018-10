Le pagelle dell'Hellas Verona - Stecca la mediana, bene Ragusa

Risultato finale: Ascoli-Verona 1-0

Silvestri 6 - Incolpevole sul gol di Cavion.

Balkovec 6.5 - Dal suo piede nasce buona parte delle offensive dell’Hellas, è una risorsa importante per Grosso.

Caracciolo 6 - Fa a sportellate con gli attaccanti dell’Ascoli e tiene botta finché può.

Marrone 5.5 - Concede un po' troppo ai suoi diretti avversari negli ultimi metri.

Almici 6 -Bravo in entrambe le fasi di gioco.

Gustafson 5 - Deludente la prestazione del centrocampista preferito a Zaccagni, che lo rileva poi nella ripresa. Dal 63’ Zaccagni 6 - Propositivo, ma non basta.

Dawidowicz 5 - Non sfrutta come potrebbe e dovrebbe la chance concessagli dal mister.

Henderson 5.5 - Gira troppo lentamente il pallone e questa la principale causa degli scarsi pericoli creati alla retroguardia avversaria.

Ragusa 6.5 - Fra i migliori dell’Hellas, ma i suoi compagni di reparto non sfruttano a dovere i suoi suggerimenti. Dall’83’ Lee SV.

Di Carmine 5 - Perennemente in fuorigioco, sbaglia i tempi di inserimento sui suggerimenti dei compagni. Fa poco per non far invocare l’impiego di Pazzini.

Laribi 5.5 - Prestazione al di sotto delle attese, poco concreto palla al piede. Dal 75’ Matos SV.