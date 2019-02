Le pagelle dell'Hellas - Zaccagni il migliore, attacco appannato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 6 - Non è esente da colpe nell’azione che porta al gol di Mora, ma è pur vero che vanno fatti gli applausi a chi inventa un gesto tecnico del genere. Per il resto non si lascia sorprendere.

Bianchetti 6 - Si adatta sulla corsia di destra e, nonostante tutto, spesso riesce anche ad andare al cross. In fase di non possesso stringe verso il centro e se la cava con grande sicurezza.

Marrone 6 - Dà sempre il via alla manovra cercando di impostare dalle retrovie. Contro Okereke, seppur soffrendo, gioca una dignitosa partita.

Dawidowicz 6.5 - Tiene bene la posizione e non concede grandi varchi a Galabinov: il bulgaro ha sempre uomo e fretta addosso, tanto da non rendersi mai realmente pericoloso.

Vitale 6.5 - In termini di spinta e di chilometri macinati sulla corsia laterale del campo è una garanzia, mette sempre in apprensione la retroguardia ligure sovrapponendosi con costanza a Di Gaudio. Dietro è attento.

Faraoni 6 - Gioca a centrocampo, in fase di non possesso si sacrifica e raddoppia su Bidaoui. Qualche errorino di precisione, ma nel complesso fa il suo. (Dal 72’ Colombatto 6 - Entra nel finale e dà maggior dinamismo nei minuti conclusivi.)

Zaccagni 7.5 - Una sassata con cui trafigge Lamanna e rimette in equilibrio risultato e partita. Lotta come un leone su ogni pallone, è l’uomo ovunque dell’Hellas.

Gustafson 7 - Parte un po’ a rilento, un po’ di giocate forzate e soprattutto qualche metro indietro. Cresce con il passare dei minuti e prende per mano la squadra a centrocampo. Nella ripresa sigla la rete del sorpasso, con cui regala tre punti preziosissimi ai compagni.

Lee 5.5 - Non è devastante come nelle migliori occasioni, anzi. Per lunghi tratti di partita scompare dai radar, non riesce a pungere. Quando c’è da “rientrare”, però, è sempre uno dei primi a farlo.

Di Gaudio 6 - Dei tre in avanti è quello più pimpante, prova sempre a dare fantasia ed imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Spesso calcia anche in porta, creando un po’ di scompiglio. (Dal 65’ Tupta 5.5 - Pronti-via e prende un giallo evitabilissimo che lo costringe a giocare col freno a mano tirato. Qualche errore di troppo.)

Di Carmine 5.5 - Ha una ghiottissima chance per lasciare il segno nel primo tempo, ma se la divora in maniera clamorosa. Per il resto viene quasi sempre arginato da Terzi e Ligi, che non lo perdono di vista un secondo. (Dall’81’ Laribi s.v.)