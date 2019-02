Le pagelle della Cremonese - Arini da carnefice a vittima. Bene Strefezza

Risultato finale: Cremonese-Padova 0-0

Ravaglia 6,5 - Porta a casa un clean sheet che dà morale, pur non fruttando i tre punti. Al quindicesimo risponde con un gran volo a Bonazzoli, che lo costringe agli straordinari anche dopo l'intervallo con un colpo di tacco dal nulla.

Mogos 6 - Presidia a dovere la corsia di competenza, senza strafare. Si sovrappone senza soluzione di continuità, anche se non è lucido in rifinitura. Sul pezzo fino al triplice fischio, pur non rubando l'occhio.

Claiton 6 - Compito ampiamente agevolato dalle evidenti difficoltà realizzative del Padova, che - se si esclude Bonazzoli - fallisce ogni tentativo di mettere in crisi la coppia centrale. Comunicazione ok con Terranova e sviste di fatto annullate.

Terranova 6 - In linea con il compagno di reparto, amministra sapientemente e ha sempre la situazione sotto controllo. Qualche anticipo ben eseguito e letture complessivamente efficaci.

Migliore 6 - Sistematicamente puntuale in rottura: non mostra il fianco e impedisce ai dirimpettai di sfondare sul suo lato. Accompagna le discese grigiorosse e cerca il jolly con una stecca da fuori fatta preda agevolmente da Minelli.

Boultam 5,5 - Il Padova copre bene il campo e lui non trova contromisure per sfondare il muro imbastito dai biancoscudati. Non commette errori marchiani, ma fatica ad insinuarsi nei meccanismi della contesa. All'intervallo Rastelli decide di aumentare il carico offensivo e lo sacrifica. (Dal 46' Carretta 6,5 - Mossa azzeccata di Rastelli. Il suo ingresso in campo coincide con il cambio di passo della Cremonese).

Arini 6 - Nella prima metà gestisce discretamente le operazioni in regia, specie in fase di rottura. Si prende un rischio enorme sul tocco di braccio nell'area di competenza non sanzionato - a torto - da Guccini. Nella ripresa passa da carnefice a vittima: Minelli lo sgambetta illegalmente in area, l'arbitro non se ne ravvede e fa proseguire.

Soddimo 6,5 - Non emerge prima dell'intervallo e gioca al di sotto degli standard consueti. Poi si scrolla di dosso ogni indugio e diviene protagonista dell'intensa morsa offensiva dei lombardi, che non riescono però a finalizzare.

Strefezza 7 - Spauracchio numero uno per la difesa biancoscudata. Qualità nello stretto che mettono in crisi Morganella, conto aperto nella seconda frazione con Minelli, che gli nega la gioia del gol. Artefice di gran parte delle chance più nitide per la truppa di Rastelli.

Piccolo 5,5 - Rientra dall'infortunio e scalza subito Longo. Prova a mettere pepe nelle discese dei suoi, ma i suoi tentativi di affondo falliscono quasi sistematicamente, costringendolo ad affidarsi alle soluzioni da fuori. Comprensibilmente frenato dalle condizioni fisiche ancora deficitarie. (Dall'80' Longo s.v.).

Strizzolo 6 - Cresce nella ripresa dopo un primo tempo un po' in sordina. Battaglia con i centrali opposti e crea quando può scompiglio. Si vede annullare - giustamente - un gol da Guccini, nel finale cerca l'eurogol ma calcia alto.