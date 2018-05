Le pagelle della Cremonese - Arini la sblocca, la difesa regge bene

Risultato finale: Empoli-Cremonese 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ujkani 6.5 - Reattivo sulle conclusioni dell'Empoli. Prima è fortunato su Caputo, poi però è lui a tenere in piedi la baracca con ottimi interventi su Castagnetti e Krunic. Intuisce il di rigore di Donnarumma ma non può evitare il gol.

Canini 6 - Non è un terzino ma prova a tamponare le discese di Pasqual dalla sua parte con senso della posizione.

Claiton 6 - Qualche battuta a vuoto quando attacca l'Empoli ma alla fine riesce comunque a difendere con solidità la sua area.

Marconi 6.5 - Usa il corpo per fermare clienti scomodi come gli attaccanti azzurri. Partita più che sufficiente.

Renzetti 6 - Duella con Di Lorenzo dalla sua parte senza concedere un centimetro all'avversario. Spinge sulla sinistra con costanza, perfetto l'assist per il gol di Arini, qualche dubbio sul rigore causato.

Arini 6.5 - Fa legna in mezzo al campo con grande grinta e determinazione. Sblocca il punteggio con un ottimo inserimento.

Pesce 6 - Sua l'occasione più importante del primo tempo con una conclusione dalla distanza che termina di poco a lato.

Croce 6 - L'ex di turno prova gli inserimenti in area di rigore cercando di far saltare il banco. Gara di sacrificio in difesa.

Macek 6 - Si propone poco sulla corsia nella fase offensiva della sua squadra, si abbassa però coprendo gli spazi in difesa (Dal 72' Cavion 6 - Entra con dinamismo nel cerchio centrale del campo).

Brighenti 5.5 - Difende il pallone spesso spalle alla porta. Si vede pochissimo negli ultimi metri (Dal 71' Scamacca 5.5 - Impatto non positivo sul match. I palloni giocabili non sono molti ma non riesce a lasciare il segno).

Perrulli 6 - Cerca il guizzo sulla sinistra per trascinare i suoi compagni, si sacrifica anche in fase di copertura (Dall'88' Sbrissa sv).