Le pagelle della Cremonese - Arini protagonista, attacco sbiadito

Risultato finale: Cremonese-Foggia 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6.5 - Compie probabilmente una delle parate più belle della sua carriera, ma a gioco fermo.

Claiton 6.5 - Solita autorevolezza del capitano grigiorosso in un pomeriggio tutto sommato tranquillo. Dall'83' Strizzolo SV.

Caracciolo 6 - Per poco non trova il gol della domenica e forse dell'intero campionato. Funziona l'intesa con il resto del reparto.

Terranova 6 - Accorcia sistematicamente sugli avversari per non concedergli spazio dalle sue parti.

Mogos 6 - Solito motorino sulla corsia di competenza, non sfrutta una ghiotta chance a disposizione.

Arini 7 - Il migliore in fase d'interdizione, mette in campo tutte le energie a disposizione e nel finale trova il sigillo con la complicità di Leali.

Croce SV. Vince il ballottaggio con Soddimo, ma è costretto a lasciargli spazio dopo pochissimo a causa di un problema muscolare. Dal 7' Soddimo - Incide meno di quanto potrebbe, tenendo conto delle chance a disposizione.

Castrovilli 6 - Diverse le percussioni per vie centrali approfittando della scarsa pressione senza palla dei centrocampisti del Foggia.

Renzetti 6 - Diligente in entrambe le fasi di gioco, porta a casa la sufficienza.

Piccolo 5.5 - Svaria sul fronte d'attacco finché rimane in campo e dispensa suggerimenti, gli manca però un pizzico di concretezza. Dal 68' Carretta 6 - Ha il passo giusto per aiutare la squadra nel finale di gara.

Montalto 5.5 - Non ci si accorge della sua presenza in campo per buona parte di gara, si accende negli ultimi minuti.