Le pagelle della Cremonese - Bene Soddimo e Castagnetti

Risultato finale: Empoli-Cremonese 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6 - Può poco sul gol di Stulac, per il resto fa buona guardia e tiene a galla i suoi nel momento peggiore.

Caracciolo 6.5 - Fronteggia con ardore le avanzate avversarie, mura più volte Mancuso.

Bianchetti 6 Pulito negli interventi, guida con sicurezza il reparto.

Ravanelli 6 - Si completa bene con gli altri due elementi del reparto. Senso della posizione e pulizia negli interventi.

Mogos 6.5 - Grande cuore sulla fascia, pasticcia un po' troppo, ma l'impegno non manca così come la spinta offensiva.

Kingsley 6.5 - Prestazione positiva in mezzo al campo. Corre fino alla fine, esce stremato. (dal 90' Renzetti s.v. - )

Castagnetti 6.5 - Il lancio per il gol di Soddimo è la ciliegina sulla torta in una gara ben giocata: attento e puntuale in entrambe le fasi.

Arini 5.5 - Inizio promettente, poi va a sprazzi e poi macchia definitivamente la sua prova con il rosso per somma di ammonizioni.

Migliore 6 - Senza infamia e senza lode sull'esterno. Tiene la posizione e si lancia appena ha spazio.

Soddimo 7 - Due gol nelle ultime tre partite: l'ex Frosinone segna e salva l'esordio di Baroni. Il suo contributo sarà molto utile per la causa grigiorossa. (dal 70' Deli 6 - Ordinato in mezzo al campo.)

Ceravolo 5.5 - C'è l'impegno, c'è la tecnica, ma la mira è imprecisa. Spreca tanto e alla fine esce. (dal 70' Palombi 6 - Spezzone di sacrificio.)