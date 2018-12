Le pagelle della Cremonese - Boultam, impatto perfetto. Migliore top

Risultato finale: Cremonese-Crotone 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ravaglia 6,5 - Soltanto una volta viene impegnato dal Crotone, compie una parata pregevole e decisiva su Faraoni. Viene salvato dalla traversa sul destro di Sampirisi, nella ripresa è spettatore non pagante.

Mogos 6 - Si porta a casa la sua onesta partita, mai realmente in difficoltà il propositivo terzino ex Ascoli. Quando c'è da attaccare non si tira mai indietro, temibile anche con le sue rimesse laterali a lunga gittata.

Claiton 6 - Non comincia benissimo, qualche disattenzione in avvio sulle scorribande iniziali del Crotone. Quando la Cremonese prende in mano la sfida non problemi nel contenere gli asfittici avanti pitagorici.

Terranova 6,5 - Dalle sue parti non si passa, mette le cose in chiaro fin dall'inizio in marcatura su Ante Budimir. Limita alla perfezione l'attaccante croato dei pitagorici e si fa apprezzare anche sui calci piazzati in proprio favore.

Migliore 6,5 - Un moto perpetuo lungo la corsia mancina della Cremonese, non fa mai mancare il suo supporto in fase di sovrapposizione. Sempre pericolosi i traversoni con l'ottimo mancino. Pochi problemi invece in fase di non possesso.

Arini 6 - Consueto lavoro sporco dell'ex centrocampista dell'Avellino, il mastino della Cremonese non si tira mai indietro. Soltanto un leggero errore di marcatura in avvio lasciando tutto solo Faraoni, ringrazia il compagno Ravaglia per la grande parata.

Castagnetti 5,5 - L'uomo d'ordine del centrocampo della Cremonese, gestisce la maggior parte dei palloni in zona mediana. Difetta in più di un'occasione di precisione al momento di impostare la manovra dei grigiorossi. (Dal 74' Boultam 7 - Nemmeno il tempo di fare i primi passi in campo che si trova sul destro il pallone che vale la vittoria, tiro perfetto e tre punti in cascina).

Croce 6 - Discreta prestazione per l'esperto interno dei grigiorossi, dà quantità al reparto mediano e contrasta i portatori di palla del Crotone. Viene sacrificato all'ora di gioco per aumentare la spinta offensiva della squadra di Rastelli. (Dal 60' Paulinho 6 - Ha qualità enormi per la categoria, lo dimostra con le sue giocate ma non riesce a rendersi pericoloso in area avversaria).

Piccolo 5,5 - Si accende a tratti, non convince appieno per tutto il corso della sfida. Quando ha spazio diventa temibile, ha fatica nel creare problemi a Marchizza. Sicuramente meglio nella ripresa rispetto ad una prima frazione in difficoltà.

Brighenti 5,5 - La Cremonese fa fatica ad andare in gol come il suo centravanti, non si rende praticamente mai pericoloso. Prova la zampata in avvio di ripresa ma non riesce a lasciare il segno, c'è da dire che si sacrifica molto per creare spazi per i compagni. (Dal 86' Strefezza sv).

Castrovilli 6,5 - Tutte le azioni pericolose della Cremonese portano la sua firma, il solito guizzante esterno mancino che galleggia lungo tutta la trequarti campo. Supera in quasi tutte le occasioni Curado, meno preciso quando calcia in porta.