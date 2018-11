Le pagelle della Cremonese - Brighenti decisivo, Croce sempreverde

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ravaglia 6 - A volte un po' plastico, ma bene o male riesce sempre ad essere concreto. E per un portiere, in fondo, questo conta.

Mogos 6 - Spinge di meno rispetto al solito, ma ha sempre una gran forza fisica in più rispetto agli avversari e la fa valere tutta.

Claiton 5 - L'uomo più in difficoltà tra quelli di Rastelli. Un paio di svarioni, uno per tempo. Più in generale non pare quasi mai sicuro.

Terranova 6 - Se la cava bene in difesa e va vicino al gol, come spesso gli capita, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sfruttando le sue doti aeree.

Migliore 6,5 - Su e giù sulla fascia, senza fermarsi mai. Inesauribile il terzino della Cremonse, che fa entrambe le fasi e le fa entrambe bene.

Emmers 6 - Combina con i compagni, a volte si lancia in attacco e rifinisce o conclude. Prestazione sufficiente.

Greco 5,5 - Insidiosi i suoi palloni, specie quelli tagliati dai piazzati. Ma perde un paio di possessi di troppo a centrocampo, mettendo in difficoltà i suoi.

Croce 7 - Corre come se avesse ancora 18 anni, invece la carta d'identità parla chiaro: 36 primavere ma la voglia di mangiarsi il campo ad ogni azione. Dall'82' Kresic s.v.

Castrovilli 6,5 - Si accende con un paio di giocate da giocare di classe superiore. In un paio di occasioni manda al bar i difensori. Ottima prova.

Perrulli 6 - Comincia bene, fa un tempo a buon ritmo, poi però perde di condizione fisica e nella ripresa fa fatica. Dal 70' Carretta s.v.

Brighenti 7 - Volente o nolente c'è sempre lui tra i protagonisti. Sigla il suo secondo gol da attaccante puro, sfruttando ogni minimo pallone. Decisivo. Dal 76' Piccolo s.v.