Le pagelle della Cremonese - Brighenti non basta, Canini spreca

Risultato finale: Cremonese-Entella 0-1

Ravaglia 5.5- Gli va bene nel primo tempo, quando stende De Luca al limite dell'area e meriterebbe anche un cartellino "arancione". Dopo il gol di Gatto, tiene bassa la saracinesca ma non basta.

Cinaglia 6- Si fa vedere tanto, supporta la manovra offensiva e scarica diversi cross per gli attaccanti. (Dal 79' Juanito Gomez sv).

Canini 5.5 - Si porterà sulla spalle un pesante rimorso, considerato il gol divorato a pochi minuti dalla fine della partita.

Marconi 5 - Pasticcia nella ripresa, permettendo a Brighenti di colpire il palo. Non pare sempre preciso in chiusura.

Garcia Tena 6 - Nel primo tempo prova spesso a giocare palla al centro, ma nella ripresa si spegne,.

Arini 6 - Gran visione di gioco, bravo ad alzare il pallone e creare per i compagni. (Dal 61' Perrulli 6 - Mette tanta verve e fisicità in campo, prova anche il tiro da fuori ma non ha fortuna).

Cavion 6 -Non disdegna la conclusione dalla distanza, risultando pericoloso in un paio di occasioni. Bravo anche nel supportare i compagni.

Croce 6 - Si muove tanto sulla trequarti, provando a sfruttare gli spazi a disposizione.

Castrovilli 6 - Si occupa di smistare i calci piazzati, non sempre risulta preciso.

Brighenti 6 - Un paio di conclusioni interessanti da annotare, sopratutto nel primo tempo. Poi, nella ripresa, colpisce anche il palo. Pericolo.

Scappini 5.5 - Lavora tanto per i compagni, apre gli spazi e gioca di sponda. Ma non basta. (Dal 66' Camara 5 - Entra in campo ma non riesce a trova lo spazio per i colpire).