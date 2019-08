Le pagelle della Cremonese - Castagnetti da urlo, Ciofani opaco

Risultato finale: Venezia-Cremonese 1-2

Agazzi 6 - Non può nulla sulla rete di Modolo, per il resto prestazione sufficiente.

Caracciolo 6 - Con le unghia e con i denti tiene botta, sbavature assortite, ma non commette errori marchiani.

Claiton 6 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova sufficiente in mezzo. Qualche scricchiolio di troppo nel primo tempo, meglio nella ripresa.

Ravanelli 6.5 - Già subito ambientato, sfiora anche il gol. Prova di sostanza.

Mogos 6.5 - Solidità ed affidabilità e anche incisività in zona gol: sua la rete del primo vantaggio della Cremonese.

Arini 6 - Non molto appariscente, ma fa il suo dovere in mezzo in modo egregio.

Castagnetti 7.5 - Con Deli si intende già bene. Solito lavoro in entrambe le fasi. La perla su punizione se la ricorderà per tanto tempo. (dal 90' Zortea s.v. - )

Deli 6 - Inizio promettente, poi va a sprazzi. Nella ripresa va anche al tiro senza fortuna. (dall'83' Boultam s.v. - )

Migliore 6.5 - Nel primo tempo spicca su tutti, poi si assesta, ma rimane la solita garanzia sulla fascia.

Palombi 5.5 - Va a sprazzi, non sempre riesce ad innescare i compagni, prova anche il tiro, ma senza fortuna. (dal 67' Soddimo 6 - Esperienza al servizio della squadra)

Ciofani 5 - La forma migliore è lontana, non è nemmeno fortunato: bravo Lezzerini a parargli il rigore, ma ci sarà tempo per i suoi gol.