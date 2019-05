Le pagelle della Cremonese - Castrovilli ci prova, Montalto opaco

Risultato finale: Cremonese-Brescia 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6 - Attento per tutti i 90', non deve compiere interventi straordinari.

Caracciolo 6.5 - Tiene a bada Donnarumma e compagni. Pulito ed essenziale negli interventi.

Dos Santos 6 - Una leggerezza a metà primo tempo poteva costare cara. Poi si riprende e sbaglia pochissimo

Terranova 6.5 - Gara con grande furore agonistico: contrasti vinti, attenzione e vigore fisico.

Mogos 6 - Esterno di centrocampo, terzino destro. Fa entrambe le cose in modo diligente, spreca una chance a fine primo tempo.

Castrovilli 6.5 - Prestazione con grande cuore per il centrocampista: accelerazioni e tiri, ma senza esito. Fuori per un leggero infortunio. (dall'82' Boultam s.v.- )

Arini 6 - Deve far fronte alla vigoria del centrocampo del Brescia, non sempre ci riesce con efficacia, ma esce alla distanza.

Soddimo 6 - Prova dignitosa in mezzo al campo, ma non riesce a lasciare il segno. (dal 60' Strefezza 6.5 - Bello spezzone di gara, sfiora il gol e manda in difficoltà la difesa avversaria).

Renzetti 6 - Si tiene bloccato sulla fascia, ma sbaglia poco in fase di ripiegamento.

Piccolo 6 - C'è movimento, c'è generosità, ma purtroppo non riesce a rendersi pericoloso al tiro.

Montalto 5.5 - Esce prima della fine della gara dopo non aver brillato. I palloni giocabili, però, sono stati davvero pochi. (dal 79' Carretta s.v. )