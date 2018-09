Le pagelle della Cremonese - Castrovilli show, difesa insuperabile

Risultato finale: Cremonese-Spezia 2-0.

© foto di www.imagephotoagency.it

Radunovic 6 - C'è sempre sulle conclusioni dello Spezia, ma quando esce si vede tutta la sua indecisione. Nel finale compie un intervento che salva il risultato.

Mogoș 6.5 - Nel primo tempo è una spina nel fianco della difesa dello Spezia, nel secondo tempo soffre la velocità di Bidaoui. Ma non si fa mai passare.

Terranova 7 - Non lascia mai spazio agli avversari e trova anche il gol su calcio di rigore. Partita praticamente perfetta.

Claiton 6.5 - Non bada allo stile, ma soltanto alla sostanza. Efficace quanto basta, comanda come al solito la linea difensiva.

Migliore 6.5 - Nel primo tempo spinge molto, nella ripresa non lascia mai spazio e difende alla perfezione.

Arini 6 - Si vede poco ma fa un lavoro davvero efficace. Sporca le linee di passaggio, diventa fondamentale nel centrocampo a tre.

Castagnetti 6 - Qualche errore in fase di impostazione, ma la sua qualità e la sua sostanza dominano in mezzo al campo.

Croce 6.5 - Recupera tantissimi palloni in mezzo al campo, quando può cerca sempre l'accelerazione e l'inserimento. (Dal 65' Emmers 6 - Entra bene in campo, rendendosi spesso pericoloso).

Castrovilli 8 - La definizione di one man show è la seguente: “una personalità artistica che concentra su di sé tutta l'attenzione del pubblico”. È un piacere vederlo giocare, gli manca soltanto il gol.

Brighenti 7 - Si sblocca con un gol da grande attaccante, ma anche il lavoro sporco è fondamentale. Conquista calci di punizione e fa salire la squadra nei momenti di difficoltà. (Dal 68' Paulinho 6 - Vuole tornare al gol e si vede. Per questioni di millimetri non fa cadere giù la curva dello Zini).

Perrulli 7.5 - Partita praticamente perfetta, manca solo il gol. Oltre l'assist messo a segno per Brighenti, gioca benissimo anche in difesa. (Dal 78' Kresic 6 - Lascia poco spazio, non concede nulla).