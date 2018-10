Le pagelle della Cremonese - Castrovilli irriconoscibile, Arini indemoniato

Cremonese-Salernitana 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radunovic 6,5 – Non è quasi mai chiamato in causa dai granata, ma è sempre sul pezzo. Nella ripresa ci mette la manona sul tiro di Castiglia.

Mogos 5,5 – Spinge meno del solito, non agevolato dal suo compagno Castrovilli. In difesa soffre talvolta le discese di Vitale.

Claiton 6 – Se la cava con esperienza contro la velocità di Jallow e la fisicità di Vuletich

Terranova 6 – Partita ordinata e solida del centrale grigiorosso.

Renzetti 6 – Timido nella prima frazione, ma nella ripresa si propone con più continuità. Dall'80' Migliore sv

Greco 5,5 – Male nel primo tempo, nella ripresa cresce di tono, ma senza incidere.

Arini 6,5 – Recupera un'infinità di palloni ed è sempre dove dovrebbe. Imprescindibile.

Croce 5,5 – Prova incolore anche per l'esperto centrocampista, che propone pochi spunti degni di nota.

Castrovilli 5 – Prestazione da dimenticare per l'esterno offensivo, che sbaglia anche gli appoggi più elementari. Dal 90' Kresic sv – Da rivedere la sua cintura su Djuric nel finale.

Perrulli 6,5 – Tra i migliori fin quando regge. Dispensa giocate di fino e palloni invitanti per i compagni. Dal 72' Carretta 6 – Entra bene in partita tenendo in apprensione la retroguardia granata. Nel finale ha il match ball, ma lo sciupa malamente calciando in curva.



Paulinho 6 – Le occasioni più pericolose vengono da lui, con due colpi di testa che non vanno a bersaglio di poco.