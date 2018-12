Le pagelle della Cremonese - Castrovilli mattatore, eurogol di Piccolo

Cremonese-Perugia 4-0

Gaetano Castrovilli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ravaglia 6 – Giornata abbastanza tranquilla per il portiere grigiorosso, che però si mostra attento quando chiamato in causa.

Mogos 6 - Concede poco dal suo lato, risultando provvidenziale in almeno due occasioni.

Terranova 7 – Realizza un gol pesantissimo salendo in cielo e sbloccando la partita. Impeccabile anche in difesa.

Claiton 6,5 – Una sicurezza per il pacchetto arretrato, mura a più riprese gli attacchi umbri.

Migliore 6,5 – Con le sue scorribande sulla sinistra crea molti grattacapi alla retroguardia perugina.

Boultam 6 – Tanta corsa da parte dell'esterno scuola Ajax, che si sacrifica molto anche in copertura. Non sempre preciso, però, in disimpegno. Dal 65' Croce 6,5 – Pronti via e realizza una grande triangolazione con Piccolo. Ci mette qualità nel finale.

Arini 7 – Solito guerriero in mezzo al campo, si fa sempre trovare al suo posto e recupera tanti palloni come di consueto.

Castagnetti 6 – Fin tanto che regge fa il suo lavoro senza sbavature. Dal 40' Emmers 6 – Compie il suo lavoro senza sbavature, mostrando sprazzi di grande classe.

Carretta 6,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo, mettendo in grande difficoltà la difesa biancorossa, spesso costretta agli straordinari per fermarlo. Nel finale si divora il quinto gol sparando in curva.

Castrovilli 8 – Una costante spina nel fianco per il Perugia sul lato sinistro. Perfetto l'inserimento e il colpo di testa vincente per il tris grigiorosso, mentre nella ripresa delizia la platea con un gran gol al termine di una fantastica azione personale.

Piccolo 7,5 – La mente della Cremonese, che si aggrappa alle sue giocate. Disegna geometrie col suo mancino e realizza un gol capolavoro che spiana la strada al successo. Dal 74' Strefezza 6 – Aiuta ad addormentare la partita nel finale.