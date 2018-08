Le pagelle della Cremonese - Castrovilli protagonista, follia di Greco

Risultato finale: Cremonese-Pescara 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Radunovic 5 - Decisiva la sua parata nel primo tempo su Cocco poi rovina tutto nel finale, uscita a vuoto che permette a Mancuso di mandare in rete per il pareggio del Pescara.

Mogos 6,5 - Gara diligente e ordinata per il terzino ex Ascoli, sfida Antonucci e vince praticamente ogni contrasto con il giovane attaccante del Pescara.

Claiton 6,5 - Il capitano della Cremonese sbaglia poco o nulla, tutti i lanci degli ospiti verso l'area grigiorossa sono preda del capitano. Dà sicurezza all'intero reparto.

Terranova 6 - Comincia con qualche disattenzione che poteva costare cara, cresce con il passare dei minuti e chiude l'area di rigore agli attaccanti del Pescara.

Migliore 5,5 - Rispetto al solito si lancia meno in progressione offensiva, lancia in porta Brighenti poi viene sovrastato da Mancuso che di testa sigla il pareggio.

Arini 6,5 - L'inesauribile uomo del centrocampo della Cremonese, corre recupera e serve i compagni d'attacco. Manda in porta Brighenti che non sfrutta l'occasione.

Greco 4 - Dopo una partita abbastanza ordinata perde completamente la testa, colpisce con una gomitata Marras e lascia i suoi in dieci uomini ad inizio ripresa.

Croce 5,5 - Comincia bene recuperando tanti palloni in mezzo al campo, alla distanza cala fisicamente e duella ad intermittenza con Memushaj.

Carretta 7 - L'intuizione vincente è di Mandorlini che a gara in corso lo sposta sulla corsia opposta e li dà sprint alla manovra della Cremonese, sua la grande corsa coronata con l'assist vincete per Castrovilli. (Dal 63' Castagnetti 6 - Prova a dare ordine al centrocampo grigiorosso ma ha difficoltà per via del campo pesante e per una grande spinta del Pescara).

Montalto 6 - Sfortunato l'ex attaccante della Ternana, alla metà della prima frazione accusa un problema alla caviglia e lascia il campo in barella. (Dal 26' Brighenti 5 - Ha la doppia occasione per chiudere la sfida, prima svirgola la sfera e poi si fa recuperare da Gravillon lanciato in area di rigore).

Castrovilli 7 - L'uomo in più della Cremonese che spacca la sfida con le sue progressioni. Chiude con il gol la grande azione personale di Carretta, porta la croce ma non basta per i tre punti. (Dal 87' Kresic sv).