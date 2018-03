Le pagelle della Cremonese - Castrovilli top, mai pericoloso Brighenti

Risultato finale: Perugia-Cremonese 1-0

Ujkani 6 - Nel primo tempo riesce a neutralizzare una grande punizione di Diamanti, nella seconda frazione poi non può nulla sul colpo di testa di Cerri.

Cinaglia 6 - Il Perugia attacca pochissimo sul suo versante, serata abbastanza tranquilla senza venire mai schiacciato dall'ex Ternana Germoni.

Canini 5 - Non demerita nel primo tempo quando prova a far valere la sua esperienza, male nella ripresa quando fa staccare con troppa facilità Cerri che regala il vantaggio ai padroni di casa.

Marconi 6,5 - Ottima prova del centrale della Cremonese, ha il compito di tallonare Di Carmine e non concede centimetri al pericoloso attaccante del Perugia.

Garcia Tena 5,5 - Non è una serata tranquilla per il terzino spagnolo, viene spesso puntato da Mustacchio che gli crea più di un problema.

Arini 6 - Tanta corsa per l'ex Spal che si fa spesso tutto il campo per fungere da collante tra il reparto mediano e la trequarti, sforzi vani però per lui.

Pesce 5 - Prestazione da dimenticare per il mediano, commette qualche irregolarità di troppo tra cui il fallo ai danni di Germoni dal quale nasce la punizione del gol di Alberto Cerri.

Cinelli 5,5 - Prova a mettere la grinta in mezzo al campo vincendo qualche duello con Volta, non è lucido però in fase di impostazione della manovra. (Dal 76' Scappini sv).

Castrovilli 6,5 - Dimostra di avere grande qualità e tanta voglia il giovane trequartista di Tesser, si sacrifica molto per dare una mano al centrocampo grigiorosso. (Dal 64' Cavion 6 - Ci prova dopo il suo ingresso in campo, tra i più attivi).

Perrulli 6 - Buono il suo apporto nella prima frazione, prova anche la conclusione venendo marcato da vicino da Volta. Cala alla distanza fino alla sostituzione. (Dal 57' Scamacca 5,5 - Non l'apporto che si attendeva Tesser, fatica e non poco a tenere in piedi l'attacco della Cremonese.

Brighenti 5 - Mai servito dai compagni, Tesser nella seconda frazione prova ad accerchiarlo da altri attaccanti ma è nascosto dietro i difensori del Perugia.