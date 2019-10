Le pagelle della Cremonese - Ceravolo delude, Castagnetti il migliore

Risultato finale: Cremonese-Frosinone 1-1.

Ravaglia 6.5 - Si fa sempre trovare pronto, anche se il match non è dei più emozionanti. Molto attento, soprattutto sui palloni che spiovono nell'area piccola. Un paio di interventi decisivi, può fare davvero poco sul gol messo a segno da Dionisi.

Caracciolo 6 - Non ha molto lavoro da svolgere, chiude molto bene gli spazi e non concede quasi nulla agli ospiti. Bene anche nella gestione delle ripartenze, il gol subito è frutto più di un movimento di squadra errata che dell'errore di un singolo.

Bianchetti 6 - Tiene alta la linea e concede poco spazio alla squadra di mister Nesta. Bene anche sui palloni inattivi, difficilmente perde un contrasto.

Ravanelli 6 - In alcune giocate è insicuro e spesso alcune azioni concede troppo agli ospiti. Deve migliorare sotto il punto di vista della concentrazione, ma nel complesso porta a casa una buonissima prova.

Mogos 6.5 - Come al solito dà il suo contributo sulla corsia destra. Nel finale, dopo aver speso moltissime energie, si inventa un cross per Palombi, una traiettoria perfetta da spingere soltanto in gol.

Michael 5 - Meno propositivo rispetto al solito, spesso sbaglia e quando si inserisce non lo fa con i tempi giusti. Serata da dimenticare, deve rivedere alcune situazioni. (Dall'81' Palombi 7 - Entra e dopo pochi minuti trova il gol che vale un punto pesante per i suoi).

Castagnetti 6.5 - In mezzo al campo diventa il fulcro del gioco dei padroni di casa, viene spesso coinvolto e fa partire la manovra. Quando trova lo spazio calcia in porta, ma non riesce a trovare lo specchio.

Valzania 6.5 - È in giornata e si vede sin dall'inizio, non si ferma praticamente mai. Accelerazioni, inserimenti e suggerimenti per i compagni, nel finale un fuorigioco gli nega la gioia del gol.

Migliore 5.5 - Nella prima frazione è sicuramente più propositivo, nella ripresa non riesce ad incidere molto e spesso soffre le giocate offensive da parte del Frosinone.

Ceravolo 5 - Non si muove molto bene, ma soprattutto non dà mai punti di riferimento ai compagni. Si vede poco anche negli ultimi 16 metri, tira poco verso lo specchio della porta. (Dal 66' Ciofani 5.5 - Sarà l'emozione del match, ma non ha un buon impatto. Si vede poco anche in area di rigore).

Soddimo 6.5 - È uno dei più propositivi soprattutto dalla distanza. Negli ultimi 16 metri ingaggia un duello personale con Bardi, ma spesso si intestardisce e non trova la giocata giusta da fare. Nel complesso gioca una buonissima gara, gli manca solo il gol. (Dall'86' Deli s.v.).