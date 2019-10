Le pagelle della Cremonese- Ceravolo in serata no, Renzetti il migliore

Benevento-Cremonese 2-0

Ravaglia 6,5- Tiene a galla la Cremonese con almeno tre parate importanti, la più difficile su Tello al 30’ del primo tempo. Non può nulla sulle reti di Coda e Improta.

Mogos 5,5- Prova a spingere, ma sulla corsia di competenza agisce Letizia e non è certo il cliente più comodo.

Caracciolo 6- Suo il primo tentativo della partita, ma non inquadra lo specchio della porta. Annulla Armenteros, ma nell’ultima mezz’ora soffre assieme a tutti i compagni di reparto.

Bianchetti 6- Un salvataggio determinante su Viola, intervento in scivolata a copertura della porta che però rinvia soltanto di 8 minuti il vantaggio del Benevento.

Ravanelli 5,5- Soffre la fisicità di Coda ed Armenteros, soprattutto nella ripresa dà la sensazione di essere in affanno. (Dal 32’st Ciofani 5- Doveva essere il colpo di mercato, è ancora fermo a zero. Non gli arrivano palle giocabili, ma non sembra al top della condizione fisica).

Renzetti 7- Una partita eccellente di un calciatore ormai titolare inamovibile. Perfetto in diagonale difensiva, sempre elegante quando è in possesso del pallone.

Arini 5- Sul giudizio pesa come un macigno l’errore a porta vuota nel primo tempo. Un suo errato disimpegno avvia l’azione del raddoppio.

Gustafson 5,5- Era al rientro e forse non si poteva pretendere di più, quando sarà in condizione potrà essere un valore aggiunto. Sbaglia tanti passaggi. (Soddimo 6- Entra bene in partita, ma predica nel deserto).

Valzania 5,5- Rischia l’espulsione per un ingenuo fallo su Letizia, l’arbitro lo grazia. Buon primo tempo, sparisce progressivamente nella ripresa.

Palombi 6,5- E’ il più pimpante del reparto offensivo, sui suoi piedi le occasioni migliori. Altra prestazione positiva dopo il gol segnato col Frosinone.

Ceravolo 5- Il grande ex fa tremendamente fatica, francobollato da Caldirola in ogni zona del campo. Nessun tiro in porta e un avvio di stagione sorprendentemente negativo.