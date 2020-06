Le pagelle della Cremonese - Ceravolo stecca ancora, Parigini ultimo a mollare

Ravaglia 6 - Non può nulla sulla conclusione chirurgica di Insigne, in pratica è l’unico tiro in porta che subisce in tutta la partita fatta eccezione per un sinistro di Improta che disinnesca senza problemi.

Ravanelli 6 - Nel complesso la difesa della Cremonese ha fatto una buona partita, Moncini non si è mai reso pericoloso e il gol decisivo nasce da una giocata individuale. Prova sufficiente.

Terranova 6,5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, mezzo voto in più per un paio di ottime chiusure su Tello e per il tentativo in rovesciata al 90’. Nulla di eccezionale, certo, ma non è un gesto tecnico comune per chi di mestiere fa il difensore centrale.

Crescenzi 5,5 - Parte bene, con un paio di sgroppate che mettono in difficoltà Kragl e gli esterni del Benevento. Dopo l’ingresso in campo di Insigne è tutta la retroguardia ad abbassarsi e si limita al compitino.

Bianchetti 6 - Leggero calo fisico nel finale, coinciso con un’ammonizione giusta e qualche intervento a vuoto. E’ comunque uno degli ultimi ad arrendersi.

Kingley 4,5 - Bisoli voleva sostituirlo già dopo mezz’ora, ha il demerito di non entrare mai in partita. Né carne, né pesce. E non è la prima volta. (Dal 1’st Deli 5 - Dovrebbe garantire imprevedibilità e ritmi alti, disputa invece una delle peggiori partite da quando indossa la maglia grigiorossa. Falloso e impreciso, spreca una grande occasione dal limite dell’area colpendo il pallone come peggio non poteva).

Castagnetti 6 - Abbiamo ancora negli occhi la prodezza di Frosinone, non a caso la difesa del Benevento innalza un muro a protezione della porta ogni volta che batte un calcio piazzato. Si accende a intermittenza. (Dal 21’st Palombi 4,5 - Non tocca palla, ma scardinare il bunker giallorosso è impresa ardua per tutti. Nel finale ha una chance a porta vuota, ma si coordina malissimo e calcia alle stelle).

Valzania 6 - A volte pecca di precisione, ma non si può chiedere la perfezione a un ragazzo che corre tantissimo e si applica con intelligenza in entrambe le fasi. Bello il duello tutto muscoli e grinta con Hetemaj

Gaetano 6 - E’ giovanissimo e si ritrova a giocare a cospetto della capolista nell’inedita veste di esterno. Si vede che ha qualità, non gli manca il coraggio di puntare l’uomo e di cercare il lancio smarcante a tagliare il campo. Apprezzabile un ripiegamento difensivo a inizio ripresa. Si vede paradossalmente meno quando Bisoli lo riporta nel suo ruolo naturale di trequartista. (Dal 36’st Celar sv.

Parigini 6,5 - Nel primo tempo si vede poco o nulla, nella ripresa prende per mano il reparto offensivo e prova a cambiare marcia. Predicando nel deserto. (Dal 40’st Mogos sv).

Ceravolo 5 - Non si è fatto certo rimpiangere dai suoi ex tifosi, ma il Ceravolo di Benevento è lontanissimo parente del centravanti che sta steccando clamorosamente in Lombardia. L’inizio sembrava promettente, con un paio di incursioni in area degne di nota. Poi il nulla e l’ennesima sostituzione. (Dal 21’st Ciofani 5 - Un colpo di testa docile docile tra le braccia di Montipò non basta per strappare la sufficienza).