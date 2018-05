Le pagelle della Cremonese - Claiton firma il pari, Brighenti sfortunato

Risultato finale: Cremonese-Novara 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ujkani 6 - Mai impegnato dall’attacco del Novara nel primo tempo, incolpevole sul gol di Macheda.

Cinaglia 6 - Attento in difesa, non concede nulla a Di Mariano. Si fa vedere anche nella fase offensiva cercando il cross verso il fondo.

Claiton 6.5 - E’ in ritardo sul colpo di testa di Macheda ma realizza il pareggio con una conclusione potentissima.

Marconi 6.5 - Come il suo compagno di reparto, è sempre molto preciso nelle chiusure nonostante abbia di fronte un giocatore del calibro di Macheda.

Renzetti 6 - Si sgancia ad intermittenza molto sulla corsia di sinistra, diligente in difesa annullando la pericolosità di Moscati.

Arini 6 - Ringhia addosso alle caviglie degli avversari, svolge il suo compito senza sbavature (Dall’89’ Scappini sv).

Pesce 6 - Fase difensiva praticamente impeccabile, potrebbe fare meglio in fase di impostazione del gioco.

Cavion 5.5 - Riesce a chiudere gli spazi in mezzo al campo, cerca l’inserimento in area senza però andare al tiro (Dal 68’ Croce 6.5 - Entra molto bene in partita dando qualità alla manovra e andando vicino al 2-1).

Perrulli 6 - Si muove molto sulla sinistra e dopo un primo tempo in ombra prende per mano i suoi nella ripresa (Dall’80’ Scamacca sv).

Brighenti 6 - Abbassa il suo raggio d’azione cercando il dialogo con i compagni. Nel finale sfiora a più riprese il gol.

Castrovilli 6 - Attivo sulla destra riesce a mettere un po’ di apprensione alla difesa del Novara.