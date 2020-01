Le pagelle della Cremonese - Deli e Palombi i migliori, male la difesa

Risultato finale: Lazio-Cremonese 4-0

Agazzi 5 - Ha grosse colpe sul primo gol. Sul secondo si infortuna ed è costretto a uscire. (dal 28' Ravaglia 6 - Non ha grandi colpe e si fa trovare attento in diverse circostanze).

Terranova 5 - Soffre la vivacità dell'attacco laziale. Ma non solo per colpa sua.

Bianchetti 5 - La Lazio arriva da ogni dove e lui non riesce sempre a mettere una pezza.

Caracciolo 5 - Commette il fallo sul rigore del 3-0 e non sembra essere in grande serata.

Zortea 4.5 - Soffre in fase difensiva, latita in fase offensiva. (dal 55 Boultam 4.5 - Entra e sbaglia tanto. Rastelli si aspettava qualcosa in più)

Castagnetti 4.5 - Costantemente preso in mezzo dalla mediana avversaria. Non riesce a incidere.

Arini 5 - Il capitano ci prova ma l'avversario è di quelli di livello. (dal 73' Valzania s.v.)

Deli 6 - Va vicino al gol con una grande giocata nel primo tempo. Uno dei migliori della Cremonese.

Renzetti 5 - Poteva fare qualcosa in più sul gol di Parolo. Fatica a fare entrambe le fasi sulla sinistra.

Ciofani 4.5 - Una mezza conclusione nel primo tempo poi più nulla. Ben contenuto dalla difesa laziale.

Palombi 5.5 - Solo un grande riflesso di Proto gli nega il gol. Partita difficile ma massimo impegno.