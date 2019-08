Le pagelle della Cremonese - Deli indiavolato, Renzetti e Mogos generosi

© foto di Giuseppe Scialla

Agazzi 6 - Nessun intervento particolarmente difficile, ma mantiene alta l'attenzione per tutti i 90' facendosi trovare pronto sui contropiedi dell'Entella.

Caracciolo 6 - La difesa della Cremonese subisce soprattutto nel primo tempo la pressione degli attaccanti dell'Entella che non danno punti di riferimento. Sul gol di Schenetti la marcatura è da rivedere. Nel resto della gara mostra più sicurezza. Dal 41' s.t.: Zortea n.g. - Entra per aumentare ulteriormente il peso dell'attacco negli ultimi minuti.

Claiton 5,5 - Mancosu non è un cliente facile e la sua esperienza in area di rigore facilita gli inserimenti dei compagni, per cui spesso la linea difensiva grigiorossa resta in inferiorità. Fin troppo scolastico nel mantenere la posizione.

Ravanelli 5,5 - Qualche responsabilità anche per lui nel ritardo sulla marcatura di Schenetti.

Mogoș 6,5 - Si prodiga sia in fase di copertura, sia quando si tratta di andare a supporto degli attaccanti o direttamente alla conclusione, ma non ha fortuna. Generoso.

Arini 5,5 - Poco in evidenza nella fase offensiva, non va quasi mai oltre la metà campo e Rastelli decide di giocarsi una carta in più in attacco. Dal 19' s.t.: Piccolo 6 - Qualche guizzo interessante, tra cui una girata in porta che costringe Contini alla respinta.

Deli 7 - Attacca con grande costanza e senza mai perdersi d'animo, agisce alle spalle delle punte ma non disdegna anche la conclusione personale. Indiavolato.

Castagnetti 6 - Nel primo tempo risulta più pungente e presente nella manovra, poi va un po' a spegnersi nella ripresa, vedendo frustrate le sue iniziative.

Renzetti 6,5 - Spinge tantissimo nel primo tempo e nella ripresa ha meno benzina, ma le sue sono tra le azioni più incisive da parte della Cremonese. Freccia grigiorossa.

Palombi 6 - Trovando pochi spazi per avvicinarsi all'area piccola, decide di cimentarsi nei tiri da lontano, e per poco non beffa Contini alla mezz'ora. Dal 1' s.t.: Soddimo 5,5 - Rastelli decide per il cambio tattico inserendo un tipo diverso di giocatore per l'attacco della Cremonese, ma il suo ingresso non sortisce gli esiti sperati.

Ciofani 5,5 - Mancano le soluzioni lineari nella manovra offensiva e il bomber ex Frosinone fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Contini. Frenato.