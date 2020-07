Le pagelle della Cremonese - Difesa blindata, Ciofani si vede poco

Cremonese-Spezia 0-0

Ravaglia 7 - Non subisce molti tiri verso lo specchio della porta, ma si fa trovare sempre pronto quando viene chiamato in causa. Bene anche sulle conclusioni dalla distanza di Acampora. Nel finale si inventa una parata decisiva su Di Gaudio, che blinda il match.

Bianchetti 6.5 - Non concede moltissimo agli avversari, è sempre attento e non rischia quasi mai. Si vede però poco in fase offensiva, anche se nel finale la sua diagonale è praticamente decisiva.

Ravanelli 6 - Molto attento in fase difensiva, Gyasi viene contenuto durante tutta la partita. Il numero 11 è un cliente difficile, ma il difensore della Cremo gestisce senza troppi affanni.

Terranova 6 - Qualche sbavatura di troppo, come in occasione del fallo al 70' pochi metri fuori dall'area di rigore. Ad ogni modo stringe i denti nonostante la distorsione alla caviglia e aiuta a chiudere la linea difensiva a doppia mandata.

Crescenzi 6 - Compie un buon lavoro come tutta la linea difensiva, concede poco agli avversari. Nella fase di possesso pensa più a coprire Zortea.

Mogos 6 - Si vede poco in avanti, ma nel complesso gioca una buonissima gara di sacrificio. Corre tanto, non tira mai indietro la gamba. (Dal 92' Palombi s.v.).

Castagnetti 6 - Si muove tra le linee e riesce a gestire gli inserimenti degli avversari. Esce a pochi minuti dalla fine del primo tempo per via di un trauma allo stinco. (Dal 43' Arini 6 - A parte un paio di disattenzioni gioca una partita di contenimento, come da istruzioni di Bisoli).

Gustafson 5.5 - Forse è uno dei giocatori che delude di più in mezzo al campo, non tanto nella gestione della fase difensiva ma negli inserimenti. Davanti si vede pochissimo.

Zortea 6 - Un paio di buone accelerazioni, ma l'azione pericolosa gli capita nel primo tempo: la traiettoria del corner viene deviata da un attento Scuffet. (Dal 67' Parigini 5.5 - Non si fa vedere molto, non riesce a cambiare ritmo).

Ciofani 5 - Viene servito poco e mister Bisoli gli chiede un lavoro di sacrificio, ma nel complesso non gioca una buonissima gara. Spesso non riesce a tenere il pallone spalle alla porta.

Celar 5.5 - Si vede poco, ancor meno nei movimenti. È una partita che si gioca sul filo del rasoio, lui spesso soffre la fisicità dei centrocampisti avversari. (Dal 67' Gaetano 5.5 - Non ha un buon impatto sul match, soprattutto in fase offensiva).