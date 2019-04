Le pagelle della Cremonese - Finalmente Strizzolo. Castrovilli promette

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Agazzi 6,5 - Ci sono anche le sue mani su questa vittoria. La parata migliore della sua stagione arriva su Meccariello nel primo tempo. Poi deve ringraziare i pali della sua porta se non subisce gol.

Caracciolo 6 - Terzo di destra, a volte maldestro, ma quasi sempre concreto. Quando può prova anche a spingere.

Terranova 7 - Impeccabile. Se nel primo tempo la Cremonese non va sotto gran parte del merito è suo, sempre sul pezzo, sempre lesto nell'intercettazione del pallone.

Claiton 6,5 - Da vero brasiliano sa difendere anche con grande eleganza. E nel finale sfiora il gol con un bell'esterno sinistro.

Mogos 5,5 - Non attacca come al solito, è un po' confuso nel primo tempo, ma con l'uomo in più migliora la gara anche per lui.

Arini 6 - Il solito cuore a centrocampo. Si dedica perlopiù alla fase di interdizione. Nella Cremonese è lui a portare la croce.

Castrovilli 7 - Gioca da mezzala, anche se è un trequartista. E infatti non dà mai punti di riferimento. Il talento c'è e si vede. Mette lo zampino nel secondo gol con una bella progressione di trenta metri e l'apertura sulla fascia.

Castagnetti 6 - Combina spesso con i compagni e fa entrambe le fasi con spirito di sacrificio. Buona prestazione.

Migliore 6 - Rischia più volte la sanzione disciplinare che alla fine arriva. Perché ha determinazione, a volte troppa. E sulla fascia sa essere un fattore.

Carretta 5 - Partita difficile nel primo tempo, ha pochi palloni giocabili e non riesce mai a rendersi pericoloso. Pochi spiccioli nella ripresa, poi lascia il campo.

Strizzolo 7,5 - Non segnava da dicembre e finalmente s'è sbloccato anche questa maglia. Dalla doppietta alla Salernitana (con i colori del Cittadella) a questa al Lecce: l'attaccante arrivato a gennaio dimostra che alla Cremonese serviva soprattutto questo, il fiuto del gol.