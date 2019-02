Le pagelle della Cremonese - Follia Montalto, Soddimo non brilla

Risultato finale: Cremonese-Ascoli 0-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Ravaglia 6 - Incolpevole sulla rasoiata di Rosseti.

Mogos 5 - Attacca lo spazio anche con una discreta continuità, ma i suggerimenti per i compagni spesso sono imprecisi.

Claiton 5.5 - A volte messo in difficoltà dalla vivacità di Beretta e dagli inserimenti di Ninkovic.

Caracciolo 5.5 - Ha l’occasione per ristabilire la parità in extremis in proiezione offensiva, ma spara alto.

Migliore 5 - Uno dei peggiori della Cremonese. I due calci d’angolo sbagliati clamorosamente nel primo tempo sono l’emblema della sua prestazione.

Castagnetti 6 - Precisi i suoi lanci ad assecondare gli inserimenti senza palla degli attaccanti, che però oggi non riescono a concretizzare. Dal 79’ Emmers SV.

Arini 5 - Troppo morbido in chiusura su Rosseti nella circostanza che regala il gol del vantaggio alla squadra avversaria.

Soddimo 5 - Non particolarmente brillante questo pomeriggio. Sbaglia a porta vuota una ghiotta chance nel primo tempo. Dal 60’ Longo 5 - Non incide al suo ingresso.

Strefezza 6 - Ha passo e qualità tecniche per poter far male all’Ascoli, ma spesso le sue iniziative non vengono assecondate dai compagni. Dal 73’ Montalto 4 - Senza alcun senso l’intervento su Addae che gli costa il rosso al 90’.

Piccolo 5 - Quasi mai in evidenza, non riesce a trovare la giusta intesa col compagno di reparto.

Carretta 5 - Avrebbe il compito di creare scompiglio in avanti, fatica molto nel portarlo a termine e i risultati sono deludenti.