Le pagelle della Cremonese - Gaetano e Gustafson in serata di grazia

Risultato finale: Cremonese-Pordenone 2-2.

Volpe 5,5 - Paga un po' l'emozione della titolarità e concede al Pordenone il rigore per un'uscita piuttosto avventata

Zortea 6,5 - Generoso nelle sue discese sulla fascia. Grande prova atletica dell'esterno grigiorosso in versione terzino.

Bianchetti 6 - Nella difesa della Cremonese è l'elemento che appare più sicuro nel controllare le sfuriate avversarie.

Ravanelli 5,5 - Duella con Ciurria e soprattutto con Strizzolo, non sempre uscendone in modo soddisfacente. Dal 1' s.t.: Claiton 6 - Entra bene in partita e sfiora anche il gol con un colpo di testa che Di Gregorio salva con un grande intervento.

Crescenzi 5,5 - Traspare un po' di stanchezza, in particolare quando Strizzolo cerca di andare via di prepotenza Dal 41' s.t.: Mogos n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Valzania 6 - Prova a sorprendere Di Gregorio dalla distanza, uno dei pochi lampi in una prestazione ordinata.

Castagnetti 6 - Sfrutta i calci piazzati per cercare di servire palloni interessanti ai compagni. Dal 26' s.t: Arini 6 - Entra in un finale ormai avaro di emozioni.

Gustafson 7 - Due assist per Gaetano e una conclusione personale che obbliga Di Gregorio alla parata plastica. Serata ispirata per lo svedese. Dal 41' s.t.: Girelli n.g. - Esordio senza timidezza per il giovane prospetto grigiorosso.

Gaetano 7,5 - Due perle di pregevole realizzazione e ottima intuizione. È bravo a sfruttare il dialogo nello stretto con i compagni.

Ciofani 6,5 - Sbatte contro il muro Di Gregorio, ma non demorde e cerca il più possibile di aiutare i compagni.

Celar 6 - È il meno pericoloso nel tridente di Bisoli, ma fa il suo in termini di impegno. Dal 29' s.t.: Ceravolo n.g. - Pochissimi gli spunti offensivi nel finale di gara.