Le pagelle della Cremonese - Gustafson spaesato. Parigini fa un gran gol

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Spezia-Cremonese 3-2

Ravaglia 7 - Compie almeno cinque parate decisive, una delle quali è un vero e proprio miracolo su Maggiore. Non perfetto in occasione del gol del pareggio su Nzola, ma gli si può chiedere davvero poco di più rispetto a quanto fatto nei novanta minuti.

Crescenzi 6 - Rischia molto nel primo tempo con un braccio largo non sanzionato dall'arbitro in area di rigore. L'esordio con la Cremonese da laterale è comunque sufficiente.

Claiton 6,5 - Realizza un gol un po' fortunoso ma è bravo ad essere nel posto giusto al momento giusto. In difesa fa quel che può sulle folate offensive avversarie, soprattutto nel finale quando ferma Di Gaudio lanciato a rete. Partita d'esperienza

Bianchetti 5 - In costante difficoltà su Nzola, si perde Di Gaudio in occasione del 2-1 dello Spezia. Partita insufficiente del centrale grigiorosso.

Migliore 6 - Lui come tutta la difesa sono sotto costante pressione degli avversari. Si arrangia come può su Ricci, che però gli scappa via spesso e volentieri.

Arini 6 - Solita partita di sostanza del centrocampista che nel finale rischia anche di farsi male per una testata pericolosa. Una partita non semplice per lui.

Gustafson 5 - Lo svedese appare spaesato in mezzo al campo, dove Ricci e compagni gli sfrecciano accanto senza che lui riesca mai davvero ad opporsi. Se la Cremonese soffre a centrocampo è perché Gustafson non riesce a prenderne il controllo.

Deli 6,5 - Mette lo zampino nel gol del momentaneo 1-0 con un gran piattone al volo che si stampa sulla traversa. In ripartenza crea non pochi problemi agli avversari, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo (dal 62' Valzania 5,5 - Entra per dare nuova linfa al centrocampo ma viene anche lui risucchiato dall'aggressività dello Spezia).

Piccolo 6 - Si vede poco in attacco anche perché la Cremonese si copre molto. Svolge il suo compito quando deve gestire le ripartenze (dal 55' Parigini 6,5 - Con una bordata dal limite sigla il suo primo gol con la nuova maglia. L'ex Torino ha bisogno di minuti nelle gambe, ma la sensazione è che possa dare una grossa mano alla squadra di Rastelli).

Celar 5 - Si vede poco e anche quando prova qualche azione offensiva viene sempre stoppato facilmente. Decisamente non abbastanza alla prima con la Cremonese.

Ceravolo 5,5 - Poco servito dai suoi, si rende pericoloso con il cross che porta al quasi autogol di Terzi e alla successiva azione del gol. Per il resto viene sempre coperto bene dalla difesa dello Spezia (dal 68' Ravanelli 5 - Entra e suo malgrado fa solo danni. Nzola gli salta sopra e lo batte per il gol del 3-1, poi nel finale commette un fallo ingenuo che ferma una potenziale azione offensiva dei suoi).