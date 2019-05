Le pagelle della Cremonese - Male Strizzolo, Rastelli la vince coi cambi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6,5 - Sul gol non può nulla, anzi già è tanto che riesce a ribattere il primo tiro. Così come tanti altri nel corso della partita.

Caracciolo 6 - Comincia bene, per un tempo tiene. Qualche disattenzione nella ripresa, ma è sufficiente.

Terranova 5,5 - Un po' lento e macchinoso, anche quando si lancia in avanti. Però quando il Carpi arriva in area lui c'è.

Claiton 6,5 - Impeccabile dal punto di vista difensivo e pesante anche davanti, tant'è che prima dei gol la palla gol più clamorosa della Cremonese porta la sua firma.

Mogos 6,5 - Su e giù sulla fascia come al solito, vince il duello con Pezzi e colpisce anche un palo con un bel tiro da fuori area.

Arini 6 - Il solito cuore in mezzo al campo, anche se le gambe reggono meno che in altri periodi.

Castagnetti 6,5 - Sempre al centro dell'azione, tocca tanti palloni e gestisce spesso e volentieri il possesso della Cremonese.

Emmers 5,5 - Ha voglia, ma poco altro. Non riesce a lasciare traccia e nella ripresa Rastelli se ne accorge. Dal 62' Piccolo 7 - Capolavoro dalla distanza, sfruttando l'incertezza di Silvestri. Su questa rimonta c'è anche la sua firma.

Migliore 5,5 - Meno propositivo del solito, ma più attento in fase difensiva. Poco sotto alla sufficienza. Dal 75' Strefezza s.v.

Carretta 6,5 - Fin dall'inizio combatte in attacco contro i difensori avversari. Va vicino al gol nel primo tempo. Dal 67' Montalto 7 - Gol decisivo, con deviazione di Pezzi. Basta poco per renderlo man of the match.

Strizzolo 5 - Si vede pochissimo nel primo tempo, non incide minimamente. Malgrado possa avere l'adrenalina della sorpresa, perché non si pensava giocasse.