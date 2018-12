Le pagelle della Cremonese - Migliore, di nome e di fatto. Male la mediana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ravaglia 5,5 - Due gol subiti in contropiede, non ha nessun tipo di colpa. Non si registrano interventi di spessore.

Mogos 6 - Sovrapposizioni costanti, il suo apporto neanche un secondo. E' un esterno di spinta e si vede. D'altronde è il capocannoniere della squadra.

Claiton 5,5 - Qualche svarione, soprattutto nel secondo tempo. Non riesce a tenere l'attenzione al massimo per tutti i novanta minuti.

Terranova 6 - Una sicurezza in difesa. Al di là del risultato, tiene bene il campo e la posizione in quasi tutte le circostanze.

Migliore 6,5 - Di nome e, questo pomeriggio, anche di fatto: il migliore dei suoi. Guadagna una serie infinita di angoli con le sue percussioni sulla corsia. Non si ferma neanche un secondo.

Arini 5 - Non entra mai davvero in partita, cosa atipica per uno come lui che di solito ci mette sempre il cuore. Dall'87' Boultam s.v.

Castagnetti 6 - Si mette in cabina di regia, passano per lui tutte le manovre della Cremonese. E' autore di buone iniziative.

Emmers 5 - Si vede poco o nulla. Si accende ogni tanto, troppo di rado. Non partecipa praticamente a nessuna delle azioni pericolose dei suoi. Dal 67' Piccolo 6 - Due tiri a giri che vanno vicini al gol. Crea pericoli, buon impatto.

Castrovilli 5 - Gioca tra le linee, ma non trova mai la giusta posizione e gli spazi per far male. Spento. Dal 57' Carretta 6 - Suo l'assist per Paulinho, entra bene in partita e svaria sul fronte offensivo.

Paulinho 6,5 - Autore di un gran bel gol nella ripresa, combatte sempre là davanti, fa a sportellate per conquistarsi lo spazio.

Strefezza 6 - E' spesso lui che cerca la giocata, che prova a saltare uomo, che prova a dare qualcosa in più. Tecnicamente ha una marcia in più rispetto a tanti e si nota subito.