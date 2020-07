Le pagelle della Cremonese - Mogos duella con Vicario, Ravaglia saracinesca

Risultato finale: Perugia-Cremonese 0-0

Ravaglia 7 - Il primo lampo di protagonismo della partita porta la sua firma: sorpreso dalla girata sul primo palo di Falcinelli, si distende in una frazione di secondo e sventa il pericolo. Guardingo anche su Di Chiara, che aveva provato a beffarlo con una conclusione bassa su punizione.

Bianchetti 6 - Dopo appena dodici minuti serve un cioccolatino a Parigini, che frusta di testa addosso a Vicario. Soffre un po' la vivacità di Di Chiara, ma non perde i riferimenti e mantiene una certa compostezza.

Ravanelli 6,5 - Tempismo e attenzione: questi i due concetti che conducono la sua serata verso un posto sicuro. Trasmette sicurezza, e contribuisce sensibilmente al clean sheet di questa sera.

Terranova 6,5 - Al pari del compagno di reparto sbaglia davvero poco: non è un caso che il Perugia macini gioco, senza però trovare l'ultima imbucata, quella decisiva. Promosso anche lui.

Crescenzi 5,5 - Un paio di sussulti dopo l'intervallo sono l'unico lampo di una serata arida di guizzi sul suo lato. Difende con discreto ordine, ma gli manca qualcosa in proiezione offensiva.

Arini 6,5 - Personalità che di certo non gli manca: si propone per ricevere, non si risparmia nei duelli, e nel complesso si disimpegna bene nella doppia fase. Punge soprattutto in inserimento, anche se Gyomber ha il pregio di accorciare tempestivamente in maniera quasi sistematica.

Castagnetti 6 - S'adegua alla tenuta prudente della squadra nel primo tempo e di rado rischia la giocata, rimediando anche un'ammonizione poco prima dell'intervallo. Nella ripresa serve una palla-laser a Mogos, che spreca. Poi l'uscita di scena, che avviene al minuto settantasette. (Dal 77' Gateano s.v.).

Valzania 5,5 - Sempre impiegato nel post-lockdown, inizia a pagarne lo scotto anche lui. Seppur in difficoltà a livello fisico, tuttavia, Bisoli non vi rinuncia: troppo importante la sua presenza in mediana.

Mogos 6,5 - Encomiabile per generosità e capacità atletiche: lo si trova un po' ovunque, specie nella prima metà del match. Sbaglia qualche scelta, ma tatticamente è una delle pedine più preziose gestite da Bisoli. Poco prima della mezz'ora cerca la porta con un bolide rimpallato da Vicario. Ci riprova altre due volte, ma l'epilogo è lo stesso.

Ciofani 5,5 - Serata di magra per gli attaccanti, lui compreso. In un match così sporco prova a lavorare di sponda, e in questo è al solito assolutamente prezioso. Gli manca però un po' di killer instinct in zona-gol: era però oggettivamente difficile far meglio. (Dall'87' Ceravolo s.v.).

Parigini 6 - Un match che per lui non inizia con le migliori premesse: riceve un colpo e chiede il cambio, salvo poi tornare sui suoi passi e proseguire il match. A lungo andare sembra sciogliersi, ed ha anche un'occasione colossale sventata da Vicario. (Dal 77' Zortea s.v.).