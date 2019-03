Le pagelle della Cremonese - Mogos goleador, l'attacco non punge

Risultato finale: Cremonese-Verona 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6 - Incolpevole sul rigore di Di Carmine, salva su Laribi nel primo tempo. Sceglie sempre il tempo giusto per le uscite.

Caracciolo 6 - Si francobolla a Di Gaudio lasciandogli pochissimo spazio per colpire. Svolge bene il suo compito.

Claiton 6 - Perde solo una volta il duello con Di Carmine e da lì nasce l’occasione del rigore. Per il resto gara positiva.

Terranova 5,5 - Troppo irruento quando commette fallo su Zaccagni che genera il rigore del pareggio del Verona.

Mogos 6,5 - Quarto gol in campionato per il difensore che segue l’azione come un vero bomber d’area e mette alle spalle di Silvestri.

Arini 6 - Ringhia alle caviglie dei giocatori del Verona senza risparmiarsi mai. Gara di sostanza la sua.

Castagneti 6 - Disegna un pallone perfetto per Carretta sul finire del primo tempo, in altre circostanze è poco preciso.

Soddimo 5,5 - Si inserisce poco fra le maglie della difesa del Verona, vicino al gol nel secondo tempo anche se da quella posizione si poteva fare di più (Dal 58’ Croce 6 - Entra bene in partita cercando incursioni in area avversaria).

Migliore 6,5 - Scende molto sulla fascia di competenza, suo il traversone che Mogos trasforma in gol.

Strizzolo 5,5 - Generoso quando aiuta i compagni in fase di ripiegamento, si vede però poco nella fase offensiva (Dal 69’ Montalto 5,5 - Non riesce a trovare il guizzo giusto in area).

Carretta 6 - Presente al centro dell’area di rigore. Un’unica occasione nel primo tempo, più frizzante nella seconda frazione di gara (Dal 90’ Piccolo sv).