Le pagelle della Cremonese - Palombi spina nel fianco, Valzania quantità e qualità

Risultato finale: Ascoli-Cremonese 1-3

Ravaglia 6 - Viene sollecitato poco dall’Ascoli ma si limita a controllare i traversoni che arrivano dal fondo dimostrando attenzione. Nulla può sul velenoso diagonale di Morosini.

Bianchetti 7 - Dalla sua parte i giocatori dell’Ascoli crossano di rado, preciso quando deve difendere. Trova il terzo gol nella ripresa con una bella accelerazione.

Terranova 6,5 - Chiude bene sulle punte dell’Ascoli mettendo in campo la sua esperienza e la sua capacità nel colpo di testa. Protagonista di un bel duello con Scamacca.

Ravanelli 6,5 - Ha il suo bel da fare controllando soprattutto un frizzante Morosini, ma alla fine se la cava.

Crescenzi 6 - Si sovrappone a Parigini mettendo in apprensione la retroguardia dell’Ascoli andando spesso al cross.

Deli 5,5 - Primo tempo con qualche luce e qualche ombra, non si sgancia seguendo Morosini e lasciandogli la possibilità di calciare in occasione dell’1-2 (Dal 46’ Gustafson 6 - Quantità ed esperienza in mezzo al campo, dà ordine alla manovra e alla fase difensiva).

Castagneti 6,5 - Aggressivo al punto giusto a centrocampo, da una sua traiettoria velenosa nasce il gol del vantaggio.

Valzania 7 - Recupera dei buoni palloni in mezzo al campo riponendo l’azione per la sua squadra. Delizioso l’assist per il raddoppio di Palombi (Dall’86’ Zortea sv)

Palombi 7 - Ci mette lo zampino mettendo pressione a Padoin in occasione dell’1-0. Non contento costruisce l’azione del raddoppio e la conclude con una conclusione potente (Dal 74’ Celar sv).

Ciofani 5,5 - Il gol che non arriva sembra una maledizione. Si batte con grande caparbietà e protegge bene il pallone nel finale. Potrebbe fare di più quando non chiude il match siglando il 3-0 (Dall’87’ Ceravolo sv).

Parigini 6,5 - Semplicemente indemoniato nel primo tempo. Punta spesso l’avversario di turno sulla sua corsia cercando il dialogo con le punte. Nella ripresa è meno lucido, si divora la rete del 4-1, ma è comprensibile visto quanto ha speso nel primo tempo (Dal 79’ Arini sv).